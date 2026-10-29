Bonus antifurto a Monfalcone, fino a 3.000 euro per proteggere casa: come richiederlo

MONFALCONE – Un contributo fino a 3.000 euro per installare antifurti, telecamere di videosorveglianza e altri sistemi di sicurezza nelle abitazioni. Il Comune di Monfalcone ha aperto il bando 2026 destinato a cittadini, condomini e attività economiche, mettendo a disposizione 158.429 euro di finanziamenti regionali, più del doppio rispetto ai 70mila euro dello scorso anno.

L’obiettivo è sostenere le spese per migliorare la protezione degli immobili e prevenire furti e intrusioni. Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando.

Chi può ottenere il contributo fino a 3.000 euro

Per le abitazioni private, l’agevolazione è riservata ai proprietari o comproprietari di immobili situati nel Comune di Monfalcone, nei quali abbiano la residenza anagrafica.

I richiedenti devono inoltre essere residenti continuativamente in Friuli-Venezia Giulia da almeno cinque anni e risultare residenti a Monfalcone alla data di emissione delle fatture relative agli interventi.

Il contributo copre il 60% della spesa sostenuta, IVA inclusa, fino a un massimo di 3.000 euro. Per accedere al finanziamento è necessario aver effettuato lavori per almeno 1.000 euro.

Ad esempio, per un impianto antifurto dal costo di 2.000 euro il rimborso potrà arrivare a 1.200 euro, mentre per una spesa di 5.000 euro si potrà raggiungere il tetto massimo di 3.000 euro, sempre subordinatamente all’ammissione della domanda.

Sono previste agevolazioni anche per le parti comuni dei condomini, con un contributo del 60% fino a 2.400 euro, su interventi di importo compreso tra 1.000 e 4.000 euro.

Per attività commerciali, professionali, produttive e industriali, oltre ad alcune strutture collettive, religiose, scolastiche e sportive, il finanziamento arriva invece al 50% della spesa ammissibile, fino a 1.500 euro.

Quali interventi sono finanziati

Il bando riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 per l’acquisto, l’installazione, l’ampliamento e il potenziamento dei sistemi di sicurezza.

Tra gli interventi ammessi figurano impianti antifurto e antintrusione, telecamere, videocitofoni, rilevatori antieffrazione e centraline di allarme. Sono finanziabili anche porte e persiane blindate o rinforzate, serramenti con vetri antisfondamento, grate, inferriate, serrature di sicurezza e spioncini.

Restano invece esclusi casseforti, cancelli di accesso, recinzioni perimetrali e contratti con istituti di vigilanza.

Come presentare domanda entro il 31 dicembre

Le richieste devono arrivare al Protocollo generale del Comune di Monfalcone entro il 31 dicembre 2026, con due differenti scadenze orarie:

Entro le 12 per le domande cartacee, consegnate a mano, tramite raccomandata, corriere o posta celere.

per le domande cartacee, consegnate a mano, tramite raccomandata, corriere o posta celere. Entro le 24 per le domande inviate tramite PEC all’indirizzo comune.monfalcone@certgov.fvg.it.

Il modulo e tutte le indicazioni sulla documentazione necessaria sono disponibili nella pagina dedicata al bando per i contributi sui sistemi di sicurezza del Comune di Monfalcone.

Per ogni immobile è consentita una sola domanda, anche se comprende più interventi. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni riferite alle stesse spese e finalità.

Graduatorie: precedenza alle abitazioni e agli ISEE più bassi

I finanziamenti non saranno assegnati automaticamente, ma attraverso apposite graduatorie, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La precedenza sarà riconosciuta agli interventi nelle abitazioni private. Per questa categoria, le richieste verranno ordinate in base all’ISEE crescente e, in caso di parità, sarà favorito chi risiede da più tempo a Monfalcone.

La maggiore disponibilità economica dovrebbe consentire di soddisfare un numero più elevato di domande rispetto al 2025. Come sottolineato dal sindaco Luca Fasan, il bando vuole offrire ai cittadini un sostegno concreto per investire nella protezione delle proprie abitazioni e attività.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook