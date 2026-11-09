Biometano a Pagnacco, archiviate entrambe le procedure: la Regione aggiorna le regole

PAGNACCO – Sono state definitivamente archiviate entrambe le procedure autorizzative per l’impianto a biometano previsto a Modoletto, a Pagnacco. L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro lo ha riferito il 9 novembre 2026 in IV Commissione, durante l’audizione sulla petizione contro la realizzazione dell’impianto. Scoccimarro ha spiegato che la seconda istanza è stata dichiarata improcedibile nel dicembre 2025 e che gli uffici stanno lavorando a un aggiornamento della normativa regionale sulle aree idonee. Ha dichiarato: “Abbiamo sempre dimostrato disponibilità all’ascolto e attenzione verso le preoccupazioni espresse dalle comunità locali. Nel caso dell’impianto a biometano previsto in località Modoletto, a Pagnacco, la questione è ormai superata: entrambe le procedure autorizzative sono state definitivamente archiviate. È un esito che abbiamo già formalmente comunicato agli enti interessati e al legale del Comitato promotore”.

Le due istanze per l’impianto di Modoletto sono state archiviate

La prima istanza, pratica En/2469.1, era stata archiviata nel giugno 2025 dopo la rinuncia del proponente. Anche la seconda richiesta, relativa all’impianto indicato come Modoletto/Fontanabona e identificata dalla pratica Alp-En/2538.1, è stata dichiarata improcedibile e definitivamente archiviata nel dicembre 2025. Il provvedimento è seguito al preavviso di rigetto degli uffici regionali, motivato dall’incompletezza della documentazione integrativa richiesta ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 190/2024, e alla successiva richiesta di archiviazione presentata dalla stessa società. Nel merito delle questioni di programmazione e normative sollevate dalla petizione, Scoccimarro ha illustrato le azioni già intraprese dalla Regione e quelle in corso.

Un disegno di legge regionale per recepire le nuove regole sulle aree idonee

Sulle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, l’assessore ha spiegato che la normativa nazionale, intervenuta dopo la Legge regionale 2/2025, ha modificato sostanzialmente il quadro di riferimento, superando implicitamente gran parte delle disposizioni regionali. Per garantire chiarezza e certezza nell’applicazione, gli uffici stanno predisponendo un disegno di legge per recepire le nuove direttive statali.

Scoccimarro ha indicato l’obiettivo di governare la transizione energetica conciliando sviluppo delle rinnovabili, tutela del territorio e ascolto delle comunità. Ha aggiunto: “Il nostro obiettivo – ha continuato Scoccimarro – è quello di governare la transizione energetica, individuando soluzioni che sappiano coniugare sviluppo delle rinnovabili, tutela del territorio e ascolto delle comunità. Vogliamo favorire la collocazione degli impianti in aree degradate o già compromesse, limitando il consumo di suolo agricolo. In questa direzione stiamo lavorando con Fvg Energia per mettere a disposizione dei proponenti siti come ex cave, ex discariche, aree limitrofe alle infrastrutture autostradali e aeroportuali ed ex aree militari”.

Il Piano energetico regionale e la tutela della Valle del Cormor

Il Piano energetico regionale (Per), approvato nel dicembre 2024, è stato elaborato attraverso un ampio percorso partecipativo e sottoposto alla Valutazione ambientale strategica (Vas), con tutte le fasi di consultazione pubblica previste dalla normativa. La tutela della biodiversità e degli habitat rurali e naturalistici, compreso l’ambito della Valle del Cormor, rientra inoltre nelle attività ordinarie di presidio e programmazione del Servizio regionale competente.

La consultazione dei cittadini è obbligatoria per gli impianti sopra 1 MW

Per il coinvolgimento delle comunità, Scoccimarro ha richiamato l’articolo 5 della Legge regionale 2/2025: i proponenti di impianti superiori a 1 MW devono attivare un percorso di informazione e consultazione preventiva dei cittadini. L’assessore ha precisato che la consultazione non può però essere vincolante. La Regione, infatti, non ha competenza legislativa primaria in materia energetica e non può introdurre vincoli aggiuntivi rispetto ai procedimenti autorizzativi stabiliti dalle norme statali ed europee.

Quanto alla richiesta di sottoporre l’impianto a screening di Valutazione di impatto ambientale (Via), l’assessore ha chiarito che gli impianti per la produzione di biometano, per la tipologia progettuale in esame, non rientrano tra le fattispecie individuate dagli allegati III e IV della parte seconda del decreto legislativo 152/2006. Non sono pertanto assoggettabili a questa procedura.

Distanze dai beni tutelati e verifiche nei procedimenti autorizzativi

Durante l’audizione è stata inoltre evidenziata la necessità di approfondire le distanze previste dalla normativa nazionale rispetto ai beni tutelati, con particolare riferimento agli impianti di produzione di biometano. Scoccimarro ha assicurato che l’aspetto sarà considerato nell’aggiornamento della disciplina regionale, tenendo conto della complessità del quadro normativo e dei procedimenti ancora pendenti nelle sedi amministrative e giudiziarie. Ha ribadito che gli uffici regionali e gli enti competenti manterranno il massimo rigore nei procedimenti di Autorizzazione unica, verificando tutti i requisiti tecnici, ambientali, sanitari e urbanistici previsti dalla normativa.

In conclusione, Scoccimarro ha affermato: “La transizione energetica deve procedere con responsabilità, trasparenza e rispetto delle peculiarità dei nostri territori. Il nostro compito è accompagnare lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso regole chiare, valutazioni rigorose e un confronto costante con le comunità locali, affinché la sostenibilità ambientale sia sempre accompagnata dalla tutela del territorio” ha concluso Scoccimarro.

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