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Trieste ricorda Giorgio Rossi con un concerto omaggio in Consiglio comunale
Nella Sala del Consiglio comunale un concerto in memoria dell’ex assessore Giorgio Rossi. Pierpaolo Roberti ne ha ricordato l’impegno per la cultura e il turismo cittadini.
TRIESTE – Il concerto omaggio per Giorgio Rossi, assessore alla cultura e turismo del Comune di Trieste, scomparso nel luglio 2026, si è svolto a Trieste con la partecipazione del rappresentante della Giunta regionale, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.
A margine dell’evento, Roberti ha affermato: «Ricordare oggi Giorgio Rossi in quest’Aula significa rendere onore a un uomo che ha fatto della passione politica, dell’amore per la propria città e del servizio alla comunità i fari della sua intera esistenza. Il suo impegno per lo sviluppo culturale e turistico di Trieste rimane un patrimonio prezioso e un esempio di dedizione per chiunque rivesta un ruolo nelle istituzioni locali».
L’evento si è tenuto nella Sala del Consiglio Comunale del capoluogo giuliano, alla presenza delle massime autorità cittadine e del Vescovo, monsignor Enrico Trevisi. A introdurre la serata sono stati i saluti del presidente del Consiglio comunale, Francesco Panteca, e della vicesindaca di Trieste, Serena Tonel. Nei loro interventi sono stati ricordati il forte legame di Rossi con i concerti in Aula, la sua visione della cultura come valore civico fondamentale da trasmettere ai giovani e il rapporto stretto con la rassegna CultoMusica, considerata uno strumento di unione tra le diverse comunità della città.
La serata è stata ideata da Enzo Semeraro e organizzata in collaborazione con l’Associazione CultoMusica e con il supporto della Civica Orchestra di Fiati “Giuseppe Verdi”. Nel corso dell’evento il giornalista Umberto Bosazzi ha proposto un ricordo pubblico e privato di Rossi, descrivendone l’entusiasmo e la generosità. Il programma musicale ha alternato le sonorità della cornamusa scozzese del polistrumentista triestino Alan Petrei, che ha eseguito “Amazing Grace” e “You raise me up”, al repertorio classico e romantico per duo chitarristico del Consonanze Guitar Duo (Mauro Pestel e Paolo Peresutti), con musiche di Giuliani, Mertz e Sor.
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