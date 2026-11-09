Trieste ricorda Giorgio Rossi con un concerto omaggio in Consiglio comunale

TRIESTE – Il concerto omaggio per Giorgio Rossi, assessore alla cultura e turismo del Comune di Trieste, scomparso nel luglio 2026, si è svolto a Trieste con la partecipazione del rappresentante della Giunta regionale, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.

A margine dell’evento, Roberti ha affermato: «Ricordare oggi Giorgio Rossi in quest’Aula significa rendere onore a un uomo che ha fatto della passione politica, dell’amore per la propria città e del servizio alla comunità i fari della sua intera esistenza. Il suo impegno per lo sviluppo culturale e turistico di Trieste rimane un patrimonio prezioso e un esempio di dedizione per chiunque rivesta un ruolo nelle istituzioni locali».

L’evento si è tenuto nella Sala del Consiglio Comunale del capoluogo giuliano, alla presenza delle massime autorità cittadine e del Vescovo, monsignor Enrico Trevisi. A introdurre la serata sono stati i saluti del presidente del Consiglio comunale, Francesco Panteca, e della vicesindaca di Trieste, Serena Tonel. Nei loro interventi sono stati ricordati il forte legame di Rossi con i concerti in Aula, la sua visione della cultura come valore civico fondamentale da trasmettere ai giovani e il rapporto stretto con la rassegna CultoMusica, considerata uno strumento di unione tra le diverse comunità della città.

La serata è stata ideata da Enzo Semeraro e organizzata in collaborazione con l’Associazione CultoMusica e con il supporto della Civica Orchestra di Fiati “Giuseppe Verdi”. Nel corso dell’evento il giornalista Umberto Bosazzi ha proposto un ricordo pubblico e privato di Rossi, descrivendone l’entusiasmo e la generosità. Il programma musicale ha alternato le sonorità della cornamusa scozzese del polistrumentista triestino Alan Petrei, che ha eseguito “Amazing Grace” e “You raise me up”, al repertorio classico e romantico per duo chitarristico del Consonanze Guitar Duo (Mauro Pestel e Paolo Peresutti), con musiche di Giuliani, Mertz e Sor.

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