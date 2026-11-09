Fedriga esprime solidarietà alle forze dell’ordine ferite nei disordini di Trieste

TRIESTE – Alcuni appartenenti alle forze dell’ordine sono rimasti feriti nei disordini avvenuti a Trieste il 6 novembre 2026, durante una manifestazione. Il governatore Massimiliano Fedriga ha espresso solidarietà e ha definito inconcepibile e non tollerabile l’attacco ai servitori dello Stato.

“Esprimo totale solidarietà alle forze dell’ordine che ieri nei disordini verificatisi a Trieste nel corso della manifestazione hanno pagato con dei feriti: attaccare i servitori dello Stato è semplicemente inconcepibile e non tollerabile in uno Stato democratico”. Sono parole del governatore Massimiliano Fedriga.

“Rivolgo nuovamente un appello a tutte le forze politiche e alle realtà associative, esattamente come ho fatto qualche giorno fa, ma purtroppo inascoltato, a fermare continue tensioni che alimentano il fuoco ormai scoppiato”, così il governatore.

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