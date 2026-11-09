Fisarmonica nelle scuole, la proposta di Zilli a Montenars

MONTENARS – La Rassegna internazionale dei fisarmonicisti si è svolta il 7 novembre 2026 a Montenars. L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta all’evento, ha richiamato il legame della fisarmonica con le tradizioni: “È un bellissimo evento che ci riconnette alle tradizioni del Friuli e di gran parte dell’arco alpino. La fisarmonica, con la sua sonorità armoniosa, sa infondere allegria ma anche trasmettere una profonda malinconia: il pensiero va ai tanti emigranti che hanno composto numerose villotte nate proprio dal sentimento della nostalgia”.

La rassegna è stata organizzata dall’Associazione Amici della Fisarmonica del Friuli Venezia Giulia, con la partecipazione della Pro Montenars e del Comune di Montenars. Tra i presenti c’era il sindaco di Montenars Claudio Sandruvi.

Dopo aver ringraziato gli organizzatori, Zilli ha indicato nell’appuntamento l’occasione per assumere, come Regione, un impegno concreto: promuovere l’insegnamento della fisarmonica anche nelle scuole del territorio. Ha quindi spiegato: “Si tratta – ha spiegato Zilli – di uno strumento complesso, ma capace di regalare grandi soddisfazioni. Già diversi giovani vi si dedicano con passione: da qui l’idea di avviare specifici percorsi sperimentali. Porterò senz’altro questa proposta all’attenzione della Comunità di montagna e delle competenti sedi regionali, per continuare a diffondere e valorizzare – ha concluso l’assessore – una cultura che è patrimonio vivo dell’identità friulana”.

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