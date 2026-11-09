A Santa Maria La Longa apre “Fotografo irregolare”, mostra su Enrico del Torso

SANTA MARIA LA LONGA – A Villa di Tissano è stata inaugurata “Fotografo irregolare”, mostra dedicata a Enrico del Torso nel 150° anniversario della nascita. All’inaugurazione è intervenuto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil; presenti, tra gli altri, il sindaco Fabio Pettenà, il direttore del Craf Alvise Rampini, il curatore dell’esposizione Luigi Fiorini e Stefano del Torso, nipote del fotografo.

Anzil ha affermato: “Conoscere il mondo di ieri è indispensabile per interpretare la società contemporanea e sognare il mondo di domani. La cultura è uno strumento straordinario per creare luoghi dove sia più bello vivere”.

Le fotografie della Belle époque tornano nei luoghi in cui furono scattate

La mostra è allestita nella storica dimora che appartenne all’autore, raccoglie immagini della Belle époque, alcune realizzate proprio nella villa, e sarà visitabile fino al 7 gennaio 2027. Il vicegovernatore ha sottolineato il valore delle fotografie di del Torso, che tornano nei luoghi in cui furono scattate e raccontano persone e storie del Friuli di un tempo. Ha inoltre ricordato Italo Zannier, recentemente scomparso, per il suo contributo alla riscoperta dell’opera del fotografo e alla definizione di “fotografo irregolare”, richiamo alla libertà di seguire percorsi senza vincoli preimposti.

Ringraziando tutti i soggetti e le persone che hanno contribuito all’iniziativa, Anzil ha rimarcato: “per una regione di confine come la nostra, la visione per il futuro è quella di una cultura di frontiera che si interroga sui confini geografici, ma anche su quelli tra ieri, oggi e domani. Per guardare con amicizia alle altre identità è indispensabile conoscere prima di tutto la nostra”.

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