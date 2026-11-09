Forni di Sopra, inaugurato il nido Dai Pupins: 14 posti da 3 mesi a 3 anni

FORNI DI SOPRA – Il nuovo nido d’infanzia è stato inaugurato il 7 novembre 2026 a Forni di Sopra con il taglio del nastro ufficiale. Può accogliere fino a quattordici bambini da tre mesi a tre anni: al momento i piccoli ospiti sono quattro, ai quali se ne aggiungeranno a breve altri due. All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il sindaco Iginio Coradazzi e il vicesindaco Lorenzo Antoniutti.

Zilli ha affermato: “Il nuovo nido ‘Dai Pupins‘ è un tassello importante per il futuro di Forni di Sopra e di tutta l’Alta Val Tagliamento. Investire nei servizi per l’infanzia significa offrire nuove opportunità alle giovani famiglie, favorirne la permanenza in montagna e rendere questi territori attrattivi anche per chi sceglie di trasferirvisi”.

Zilli ha inoltre sottolineato: “Il sindaco Coradazzi e la sua Amministrazione hanno raccolto una sfida coraggiosa – ha sottolineato Zilli -, cogliendo le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e utilizzando anche risorse regionali per creare un servizio prezioso per le giovani coppie. La Regione è fiera di aver contribuito a un progetto che guarda al futuro dell’intera vallata”.

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì nell’edificio scolastico riqualificato

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13.30. È stato realizzato negli spazi dell’edificio scolastico, riqualificato con fondi del Pnrr, e offre alle famiglie della zona un supporto per conciliare i tempi di lavoro e la cura dei figli.

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