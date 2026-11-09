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Forni di Sopra, inaugurato il nido Dai Pupins: 14 posti da 3 mesi a 3 anni

Il nuovo nido può accogliere 14 bambini. Al momento ospita quattro piccoli, con altri due attesi a breve; il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13.30
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L'assessore Zilli e il sindaco Coradazzi al taglio del nastro del nuovo asilo nido di Forni di Sopra.
L'assessore Zilli e il sindaco Coradazzi al taglio del nastro del nuovo asilo nido di Forni di Sopra
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FORNI DI SOPRA – Il nuovo nido d’infanzia è stato inaugurato il 7 novembre 2026 a Forni di Sopra con il taglio del nastro ufficiale. Può accogliere fino a quattordici bambini da tre mesi a tre anni: al momento i piccoli ospiti sono quattro, ai quali se ne aggiungeranno a breve altri due. All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il sindaco Iginio Coradazzi e il vicesindaco Lorenzo Antoniutti.

Zilli ha affermato: “Il nuovo nido ‘Dai Pupins‘ è un tassello importante per il futuro di Forni di Sopra e di tutta l’Alta Val Tagliamento. Investire nei servizi per l’infanzia significa offrire nuove opportunità alle giovani famiglie, favorirne la permanenza in montagna e rendere questi territori attrattivi anche per chi sceglie di trasferirvisi”.

Zilli ha inoltre sottolineato: “Il sindaco Coradazzi e la sua Amministrazione hanno raccolto una sfida coraggiosa – ha sottolineato Zilli -, cogliendo le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e utilizzando anche risorse regionali per creare un servizio prezioso per le giovani coppie. La Regione è fiera di aver contribuito a un progetto che guarda al futuro dell’intera vallata”.

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì nell’edificio scolastico riqualificato

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13.30. È stato realizzato negli spazi dell’edificio scolastico, riqualificato con fondi del Pnrr, e offre alle famiglie della zona un supporto per conciliare i tempi di lavoro e la cura dei figli.

L'assessore Zilli e il sindaco Coradazzi al taglio del nastro del nuovo asilo nido di Forni di Sopra.
L’assessore Zilli e il sindaco Coradazzi al taglio del nastro del nuovo asilo nido di Forni di Sopra.
Il taglio del nastro del nuovo asilo nido di Forni di Sopra.
Il taglio del nastro del nuovo asilo nido di Forni di Sopra.
L'assessore Zilli e il sindaco Coradazzi al taglio del nastro del nuovo asilo nido di Forni di Sopra.
L’assessore Zilli e il sindaco Coradazzi al taglio del nastro del nuovo asilo nido di Forni di Sopra.

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