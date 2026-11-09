Premio Regionale Solidarietà a Grado, Riccardi: avanti con il modello sociosanitario

GRADO – L’8 novembre 2026, al Palazzo dei congressi di Grado, l’assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi è intervenuto al Premio Regionale Solidarietà, promosso e organizzato dalla Consulta regionale delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

“Quello svolto in Friuli Venezia Giulia sul tema della disabilità e sull’inclusione è stato un un lavoro importante che ha consentito di raggiungere traguardi significativi, ma che deve proseguire. Sono certo che anche nelle nuove linee di gestione abbiamo inserito gli elementi raccomandati dalla Consulta per continuare la trasformazione delle risposte ai bisogni di salute, orientandoci verso aziende sempre più socio-sanitarie rispetto a un modello puramente sanitario che, pur rimanendo importante, non può essere esclusivo”.

Le leggi regionali sulla disabilità: dalla legge 41 del 1996 alla legge 16

Come ha ricordato il rappresentante della Giunta regionale, la produzione legislativa della Regione ha una storia importante e una lunga tradizione, che non si limita agli ultimi anni: già nel 1996, infatti, la legge 41 ha saputo anticipare provvedimenti e riconoscimenti a livello statale.

“Si tratta – ha spiegato Riccardi – di un percorso fondamentale sul quale si è poi innestata la legge 16, che affronta il tema della disabilità in tutte le sue forme, concentrandosi in particolare sulla capacità di inclusione, sull’indipendenza e sulla libertà delle persone. È un lavoro che la politica ha portato avanti con senso di responsabilità e spirito unitario, raggiungendo un risultato oggi riconosciuto da tutti: una storia di successo condivisa con la Consulta regionale della disabilità”.

Infine, l’assessore ha rivolto un ringraziamento particolare al presidente della Consulta Mario Brancati.

“Una persona – ha concluso Riccardi – che ha dedicato l’intera vita a questa causa: lo ha fatto come padre, nel mondo del volontariato e come assessore regionale. Il riconoscimento della sua forza rappresenta la sintesi di un vero e proprio esercito della solidarietà, che oggi può a pieno titolo rivendicare e intestarsi questi risultati”.

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