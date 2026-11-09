Trieste, ferito un esponente delle Forze dell’Ordine dopo la manifestazione: il commento di Roberti

TRIESTE – La manifestazione tenutasi in piazza Libertà il 6 novembre ha portato al ferimento di un esponente delle Forze dell’Ordine. Commentando l’accaduto, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha dichiarato: “L’occupazione degli spazi comunali di via Gioia da parte di facinorosi e immigrati e gli scontri con la polizia non accadono per caso: sono la conseguenza evidente del clima da scomposta campagna elettorale che è riuscita a trasformare la tragica morte di due persone — del tutto estranee ai temi dell’accoglienza — in una presunta mancanza delle istituzioni”.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, questi fatti sono il frutto degli attacchi scomposti alla Prefettura e alla Questura, le quali altro non hanno fatto se non applicare le leggi.

“Alle Forze dell’Ordine – ha concluso Roberti – va la nostra completa e totale solidarietà. Da parte nostra continueremo, come in questi anni, ad affrontare il tema con pragmatismo e determinazione, e sicuramente non ci faremo dettare i tempi da chi mette gli interessi personali davanti al bene della comunità”.

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