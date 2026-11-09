Trieste, dopo le due morti al Porto Vecchio la protesta non si ferma: nuova manifestazione in piazza Unità

TRIESTE – Una nuova manifestazione per chiedere interventi urgenti sul fronte dell’accoglienza dopo la morte di due persone nel Magazzino 18 del Porto Vecchio, avvenuta lo scorso 1° novembre. L’appuntamento è fissato per oggi, lunedì 9 novembre, alle ore 17 in piazza Unità d’Italia, davanti al Municipio di Trieste, in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale. Si tratta della terza mobilitazione promossa sotto lo slogan «Basta morti in strada, basta morti per le strade».

Le richieste dei manifestanti

Al centro della protesta ci sono due richieste rivolte alle istituzioni: aprire l’ex mercato coperto di via Flavio Gioia per trasformarlo in un centro di accoglienza a bassa soglia e accelerare le procedure di registrazione delle domande di asilo, riducendo i tempi necessari per accedere al sistema di accoglienza.

Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare portando pentole, megafoni e fischietti, con l’obiettivo di far sentire le proprie richieste durante la riunione del Consiglio comunale.

Le critiche alla gestione dell’accoglienza

Nel messaggio diffuso per annunciare la manifestazione viene denunciata quella che gli organizzatori definiscono una «totale assenza a Trieste» di una prima accoglienza istituzionale per le persone più vulnerabili.

Secondo i promotori, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata dopo lo sgombero degli ultimi magazzini accessibili del Porto Vecchio, disposto in seguito alla morte delle due persone che avevano trovato riparo all’interno dell’area per trascorrere la notte.

Il precedente di venerdì e gli scontri con la polizia

La mobilitazione arriva dopo quanto accaduto venerdì 6 novembre, quando un gruppo di manifestanti ha tentato di occupare proprio l’ex mercato coperto di via Flavio Gioia.

L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a momenti di tensione e scontri, durante i quali almeno tre poliziotti sono rimasti feriti, tra cui il vicario della Questura di Trieste, Leonardo Boido.

Nel nuovo appello, gli organizzatori criticano le politiche di chiusura adottate finora e denunciano quella che considerano una strumentalizzazione politica e mediatica della situazione.

La partecipazione dei cittadini alle due precedenti iniziative viene invece interpretata dai promotori come un segnale di solidarietà verso le persone senza accoglienza e di dissenso rispetto alla gestione dell’emergenza.

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