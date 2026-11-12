Rosolen: formazione e innovazione contro le minacce ibride nei servizi sociali

Un progetto di ricerca del Dipartimento di studi umanistici (Disu) dell’Università di Trieste ha approfondito come le cooperative sociali aderenti a Federsolidarietà Fvg stanno integrando nella loro attività i processi di trasformazione digitale e innovazione. Il lavoro è stato al centro dell’evento «Dalla digitalizzazione all’innovazione nei servizi alla persona», organizzato dal Disu il 12 novembre a Trieste. All’incontro è intervenuta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Università Alessia Rosolen.

Rosolen ha indicato come urgente aggiornare gli strumenti formativi di fronte ai cambiamenti tecnologici e sociali. «La rapida trasformazione della società moderna, segnata da progresso tecnologico, intelligenza artificiale e cybercultura, rende urgente la necessità di aggiornare gli strumenti formativi per rispondere a questi cambiamenti epocali. In questo scenario la cooperazione sociale svolge un ruolo essenziale, perché si prende cura dell’essere umano nella sua totalità, dall’infanzia ai percorsi educativi. Per rispondere a queste sfide, formazione e innovazione devono procedere di pari passo, attraverso un’integrazione di competenze utile a tutelare e ripensare il nostro modello sociale».

Attacchi informatici: i rischi per aeroporti, ospedali e scuole

Nel suo intervento, Rosolen ha osservato che i recenti attacchi informatici, anche quando sembrano banali, possono colpire obiettivi inaspettati e mostrano la vulnerabilità dei sistemi digitali e logistici. «Occorre affrontare questi temi in modo nuovo, considerando le dinamiche di guerra ibrida a cui assistiamo – ha osservato l’assessore – . Gli attacchi recenti non sono eventi isolati: dalla logistica aeroportuale ai dati sanitari negli ospedali, fino ai disservizi nelle scuole, assistiamo a intrusioni attraverso canali insospettabili. Tutto ciò influenza direttamente l’attività della cooperazione sociale sul territorio».

Rosolen ha aggiunto che la digitalizzazione, finora considerata un percorso ordinario per semplificare i processi e liberare tempo a favore delle persone, richiede oggi un salto qualitativo. «Fino a ieri la digitalizzazione era vista come un percorso ordinario per semplificare i processi e liberare tempo a favore delle persone, ma oggi – ha proseguito Rosolen – è necessario un salto qualitativo: il digitale non può più essere scisso dall’intelligenza artificiale, dalla cybersecurity e dalla centralità della persona. Manomettere archivi sensibili come quelli sanitari o delle banche del sangue significa mettere a rischio tutele sociali consolidate nell’arco di decenni».

Secondo l’assessore, alla luce degli eventi attuali è superata anche la distinzione tra ambito tecnico e umanistico. «Serve una multidisciplinarietà reale nell’azione di politici, studiosi e cittadini», ha concluso la rappresentante della Giunta.

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