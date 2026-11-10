Globus compie 20 anni a Pavia di Udine: oltre 800 articoli a catalogo

PAVIA DI UDINE – Ieri 9 novembre 2026, a Pavia di Udine, Globus ha celebrato i suoi vent’anni di attività nel settore del noleggio di attrezzature, arredi e allestimenti per eventi pubblici, privati e aziendali. L’anniversario ha segnato la crescita dell’azienda e la sua capacità di interpretare le nuove esigenze del mercato degli eventi e dell’accoglienza.

Nata nel 2006 da un’intuizione imprenditoriale familiare, Globus è passata da una dotazione iniziale di 20 tavoli e 200 sedie a un catalogo di oltre 800 articoli e materiali disponibili per più di 9.000 coperti completi. Con sede a Percoto, opera prevalentemente in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orientale, con forniture anche in Austria e Slovenia. L’attività si avvale di una struttura logistica di 3.000 metri quadrati.

All’anniversario è intervenuto la sera del 9 novembre l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini.

“Il settore degli eventi rappresenta un comparto in crescita e un importante motore per l’economia del Friuli Venezia Giulia, anche grazie alla scelta della Regione di investire sulla promozione del territorio, del turismo e delle sue eccellenze enogastronomiche. In questo contesto, Globus ha saputo ritagliarsi in vent’anni uno spazio significativo, crescendo e ampliando progressivamente la propria attività”.

Bini ha sottolineato anche la natura femminile dell’impresa, guidata dalle sorelle Francesca e Alessandra Furlan: “Desidero sottolineare anche un aspetto particolarmente significativo: Globus è una bella realtà di imprenditoria femminile, guidata dalle sorelle Francesca e Alessandra Furlan. In un momento in cui parliamo tanto di inclusione e di valorizzazione della partecipazione delle donne nel mondo del lavoro e dell’impresa, questa azienda rappresenta un esempio concreto e virtuoso. Una realtà sana, solida e radicata nel nostro territorio, alla quale rivolgo i miei complimenti e un sincero augurio per il futuro”.

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