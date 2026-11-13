ASUFC, graduatoria per assistenti sanitari: domande entro il 2 dicembre

UDINE – L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, con sede a Udine, ha aperto una selezione per formare una graduatoria di assistenti sanitari da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato. Le domande devono essere inviate online entro le 24 del 2 dicembre 2026, secondo l’avviso pubblico ASUFC n. 195730.

L’avviso, pubblicato il 13 novembre, non indica un numero di posti: l’inserimento in graduatoria non coincide quindi con un’assunzione. La selezione si basa sui titoli e può comprendere un colloquio.

Chi può partecipare

Tra i requisiti professionali è richiesta una laurea delle professioni sanitarie della prevenzione, nelle classi indicate dall’avviso, abilitante alla professione di assistente sanitario. Sono ammessi anche il diploma universitario di assistente sanitario, titoli del precedente ordinamento riconosciuti equipollenti o un titolo estero riconosciuto equivalente.

È prevista l’iscrizione all’albo professionale competente. I neolaureati che non l’abbiano ancora perfezionata entro la scadenza possono partecipare documentando la domanda di iscrizione; in caso di assunzione dovranno dimostrare di avere regolarizzato la posizione. Per i titoli conseguiti all’estero occorre allegare la documentazione di riconoscimento richiesta dall’avviso.

Sono previsti inoltre requisiti di cittadinanza e soggiorno, di godimento dei diritti civili e politici e di idoneità fisica alle mansioni. L’idoneità sarà accertata dall’azienda prima dell’eventuale ingresso in servizio.

Come inviare la domanda

La candidatura è ammessa esclusivamente per via telematica, attraverso il portale di iscrizione ai concorsi. Per registrarsi serve un indirizzo email personale non PEC; nella domanda va indicata anche una PEC personale.

Dopo aver compilato le sezioni richieste e allegato i documenti previsti, il candidato deve confermare i dati, scaricare e firmare la domanda, caricarla nuovamente e completare l’invio con il pulsante «Invia l’iscrizione». Il sistema invia poi una email di conferma con la copia della domanda firmata. Il mancato inoltro della domanda firmata comporta l’esclusione.

Il portale si disattiverà alle 24 del 2 dicembre: dopo la scadenza non saranno ammesse integrazioni o rettifiche. L’avviso precisa inoltre che le richieste di assistenza tecnica non potranno essere soddisfatte nei tre giorni precedenti la scadenza.

Valutazione e graduatoria

Per i titoli la commissione dispone di 30 punti: fino a 15 per la carriera, 5 per i titoli accademici e di studio, 3 per pubblicazioni e titoli scientifici e 7 per il curriculum formativo e professionale.

Se sarà organizzato, il colloquio riguarderà argomenti attinenti al profilo e varrà fino a 60 punti; per superarlo ne serviranno almeno 42. Data e sede saranno pubblicate sul sito ASUFC almeno dieci giorni prima della prova e la pubblicazione avrà valore di notifica.

Terminata la valutazione, sarà predisposta la graduatoria di merito. L’eventuale assunzione resta subordinata alla verifica dei requisiti, alla presentazione della documentazione richiesta e alla stipula del contratto individuale.

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