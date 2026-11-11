Terre di Pace 2026 a Gorizia: il festival interreligioso che mette al centro le parole

GORIZIA – Il festival interreligioso Terre di Pace torna a Gorizia dal 21 al 23 novembre 2026 con la seconda edizione, dedicata al linguaggio e alla responsabilità delle parole. In occasione della presentazione, l’assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari ha richiamato la responsabilità dell’intera società nell’educare i giovani al dialogo e all’ascolto.

“La pace comincia dalle parole che scegliamo ogni giorno. Il linguaggio può favorire la comprensione reciproca oppure alimentare divisioni e ostilità. Educare al rispetto, soprattutto le giovani generazioni, è una responsabilità che riguarda l’intera società. La Regione sostiene con convinzione la seconda edizione di Terre di Pace, anche mettendo a disposizione l’Auditorium della cultura friulana di Gorizia per ospitare il confronto tra le diverse tradizioni religiose e promuovere una cultura del dialogo”.

Callari ha inoltre richiamato il ruolo dei social network, attraverso i quali la comunicazione raggiunge milioni di persone in pochi istanti, e la responsabilità che accompagna questa opportunità. Ha messo in guardia dal rischio che aggressività verbale, insulti e messaggi di odio trasformino il confronto in uno scontro permanente. “Viviamo in un’epoca nella quale la comunicazione, soprattutto attraverso i social network, raggiunge milioni di persone in pochi istanti. Questa straordinaria opportunità porta con sé anche una grande responsabilità – ha osservato Callari -. L’aggressività verbale, gli insulti e i messaggi di odio rischiano di trasformare il confronto in uno scontro permanente. Dobbiamo aiutare i giovani a comprendere che si possono sostenere le proprie idee, anche con fermezza, rispettando quelle degli altri e riconoscendo la dignità di ogni persona”.

Terre di Pace riparte dal Manifesto di Gorizia e coinvolge le scuole

Nato nell’ambito di GO! 2025, Capitale europea della cultura, il festival prosegue il percorso avviato nel 2025 e culminato nella sottoscrizione del Manifesto di Gorizia per il dialogo e la pace. La seconda edizione pone al centro il linguaggio e la responsabilità delle parole, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alla comunicazione digitale. Il programma propone incontri pubblici, iniziative rivolte alle scuole superiori e momenti di confronto tra i rappresentanti delle cinque tradizioni religiose: cattolica, protestante, ebraica, musulmana e buddista. L’obiettivo è promuovere una cultura del rispetto, capace di riconoscere le differenze e affrontare il dissenso senza ricorrere all’aggressività.

Callari ha sottolineato il significato del festival per la storia della città: “Gorizia possiede una storia che rende particolarmente significativo questo appuntamento. È una città che ha conosciuto le divisioni e le ferite del confine e che oggi può offrire un esempio di dialogo tra popoli e culture differenti – ha aggiunto l’assessore -. Il confronto tra le religioni, nel rispetto delle rispettive identità, rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sui valori della convivenza e sulla responsabilità che ciascuno di noi ha nei confronti degli altri”.

Il forum interreligioso di Gorizia domenica 22 novembre alle 18.30

Tra gli appuntamenti principali è previsto il forum interreligioso di domenica 22 novembre 2026, alle 18.30, nell’Auditorium della cultura friulana, con i rappresentanti delle cinque comunità religiose. Il programma comprende inoltre incontri con esperti e giornalisti, tra cui Federico Fubini, e il coinvolgimento degli istituti scolastici goriziani, in collaborazione con l’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (Isig).

L’iniziativa intende offrire una riflessione sul valore delle parole nella vita quotidiana e negli ambienti digitali, dove la rapidità della comunicazione e la ricerca di consenso possono favorire la diffusione di messaggi offensivi e discriminatori. Particolare attenzione sarà rivolta alla capacità di esprimere opinioni differenti senza trasformare il confronto in ostilità, riconoscendo nel rispetto reciproco un elemento essenziale delle relazioni tra persone e comunità.

In chiusura, Callari ha richiamato il valore dei gesti quotidiani e dell’ascolto per la convivenza e la prevenzione dei conflitti: “La pace si costruisce anche nei gesti quotidiani, nelle scuole, nelle famiglie e negli spazi digitali – ha concluso Callari -. Imparare ad ascoltare, rispettare le differenze e scegliere con attenzione le parole è un esercizio di responsabilità civile che può contribuire a rendere le nostre comunità più capaci di affrontare le tensioni e prevenire i conflitti”.

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