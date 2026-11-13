Inaugurata l’autostazione di San Daniele, hub per studenti e pendolari

SAN DANIELE DEL FRIULI – È stata inaugurata ieri 12 novembre 2026 l’Autostazione-Centro intermodale di San Daniele del Friuli, presentata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante come parte del sistema di mobilità integrata della Regione. L’assessore ha richiamato il ruolo di infrastrutture, servizi e tariffe agevolate nell’incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale. Alla cerimonia era presente il sindaco sindaco Pietro Valent.

“La nuova Autostazione-Centro intermodale di San Daniele del Friuli rappresenta un tassello importante del sistema di mobilità integrata che la Regione sta sviluppando per offrire ai cittadini alternative concrete all’utilizzo dell’automobile. Un’infrastruttura moderna, funzionale e inserita nel contesto urbano, che contribuirà a migliorare la qualità del trasporto pubblico locale e a rendere il territorio sempre più accessibile e attrattivo”.

Il centro intermodale collega San Daniele a Udine e serve studenti e pendolari

“Si tratta di uno dei principali poli di intermodalità della regione – ha spiegato Amirante -, grazie alla posizione strategica di San Daniele e ai suoi collegamenti con Udine. La vicinanza al centro storico e ai principali servizi, insieme all’attenzione riservata alle esigenze degli studenti e dei pendolari, rende questa struttura un punto di riferimento non soltanto per la città, ma anche per il territorio circostante”.

Amirante ha sottolineato l’importanza di infrastrutture che offrano spazi di attesa confortevoli e protetti dalle intemperie, dal freddo e dalle temperature elevate dei mesi estivi, valorizzando anche la qualità architettonica e l’inserimento nel contesto urbano. “Il potenziamento delle infrastrutture – ha evidenziato Amirante – si accompagna alla revisione delle linee, degli orari, dei percorsi e delle fermate del trasporto pubblico locale, attraverso un confronto costante con le amministrazioni comunali e i gestori dei servizi. Un lavoro che sta dando risultati positivi, come dimostra l’incremento dei passeggeri registrato nel 2026 rispetto all’anno precedente”.

Tariffe agevolate e collegamenti integrati nella rete regionale

Nel suo intervento l’esponente della Giunta regionale ha ricordato il ruolo delle agevolazioni tariffarie, in particolare quelle rivolte agli studenti e alle famiglie, e l’impegno della Regione a sviluppare un sistema integrato che comprende trasporto ferroviario, servizi su gomma e collegamenti marittimi. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto l’assessore – è costruire una rete di mobilità sempre più efficiente, capace di collegare i centri urbani, le aree periferiche e i principali nodi di interscambio. In questa strategia si inserisce anche l’aeroporto regionale, che rappresenta un importante hub intermodale raggiungibile in treno, autobus e bicicletta”.

Amirante: collaborazione tra enti e imprese per realizzare le opere pubbliche

Amirante ha evidenziato il valore della collaborazione tra Regione, amministrazioni locali, professionisti e imprese nella realizzazione delle opere pubbliche, ricordando i risultati raggiunti dal Friuli Venezia Giulia nell’attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr. “Abbiamo imparato che lavorare insieme, superando le distanze tra i diversi livelli istituzionali, permette di trasformare le risorse pubbliche in opere concrete a beneficio delle comunità. Il merito di questi risultati è di tutti i soggetti coinvolti, a partire dalle amministrazioni comunali, che conoscono le esigenze del territorio e contribuiscono a costruire progetti di sviluppo condivisi”.

“Questa inaugurazione – ha concluso Amirante – si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione di San Daniele e del suo patrimonio urbano e monumentale. Investire in infrastrutture e servizi significa rendere i nostri territori sempre più attrattivi, migliorare la qualità della vita e offrire ai giovani nuove ragioni per scegliere di costruire qui il proprio futuro”.

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