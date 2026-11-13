San Vito al Tagliamento, il Consorzio dei Viali di Savorgnano compie 100 anni

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Il Consorzio per la manutenzione dei Viali di Savorgnano ha celebrato il centesimo anniversario della sua costituzione il 13 novembre 2026, nella sala consiliare del municipio di San Vito al Tagliamento. Fondato nel 1926 e oggi presieduto da Daniele Giacomel, il Consorzio ha svolto per un secolo un’attività costante a favore della viabilità agricola e vicinale: dalla manutenzione delle strade bianche e interpoderali alla pulizia dei fossati e alla regimazione delle acque.

Alla cerimonia è intervenuto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, che ha indicato la manutenzione della viabilità rurale e la cura dei luoghi come un esempio di responsabilità collettiva: “L’attività dei consorzi stradali è fondamentale per mantenere efficiente la rete delle strade rurali, a beneficio soprattutto delle imprese agricole, che devono poter raggiungere agevolmente i propri fondi e operare con i mezzi di lavoro, ma anche per garantire la percorribilità ciclo-turistica delle nostre campagne. Quello dei Viali di Savorgnano è uno dei consorzi più storici del Friuli Venezia Giulia e rappresenta un esempio concreto di impegno e collaborazione nella cura del territorio, un ruolo che oggi assume un valore ancora maggiore anche sul fronte della prevenzione idrogeologica”.

“Ringrazio il Consorzio – ha sottolineato Zannier – per il grande lavoro svolto in un secolo di attività, rappresentando un esempio concreto di responsabilità e cura dei luoghi della comunità. Prendersi cura del territorio in cui si vive e si lavora non può essere considerato un compito di altri, ma richiede una coscienza collettiva e un senso di responsabilità che dobbiamo recuperare e rafforzare. Il bene comune riguarda tutti noi e passa anche dalla capacità di impegnarsi direttamente per la salvaguardia dei luoghi in cui viviamo. È proprio questo il valore che il Consorzio dei Viali di Savorgnano testimonia da cento anni”.

L’assessore ha poi aggiunto: “Intervenire sulle strade rurali, sulla rete dei fossi, sui canali di scolo e sulle infrastrutture idrauliche minori significa contribuire concretamente alla prevenzione degli allagamenti e alla salvaguardia del territorio. È un’attività ancora più preziosa nell’attuale contesto climatico, ormai caratterizzato da frequenti fenomeni meteorologici avversi e precipitazioni intense, che possono determinare criticità e situazioni alluvionali. La storia di questo Consorzio – ha concluso Zannier – testimonia il valore di una manutenzione continua e di una responsabilità condivisa, a beneficio delle aziende agricole ma anche dell’intera comunità”.

L’assessore regionale Stefano Zannier nel suo intervento nel municipio di San Vito al Tagliamento — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook