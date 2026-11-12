Fedriga ricorda Toni Capuozzo: il legame con il Friuli-Venezia Giulia e Mittelfest

Il giornalista Toni Capuozzo, originario di Palmanova e che aveva vissuto gli anni degli studi a Udine, è morto. Alla notizia della sua scomparsa, il governatore Massimiliano Fedriga lo ha ricordato sottolineando il legame profondo con il Friuli-Venezia Giulia e l’impegno per Mittelfest.

“Con Toni Capuozzo perdiamo un grande giornalista, un uomo che ha saputo attraversare il mondo, raccontando anche i conflitti più drammatici con uno sguardo attento all’umanità delle persone e alle storie che rischiavano di rimanere senza voce. Dietro il professionista che aveva conosciuto i grandi scenari internazionali c’era una persona capace di conservare uno sguardo partecipe, il gusto del confronto e un sincero affetto per la sua comunità”

Fedriga ricorda l’impegno di Capuozzo alla presidenza di Mittelfest

“Nel corso della sua carriera – prosegue Fedriga – Toni ha saputo portare il Friuli Venezia Giulia nei luoghi del mondo in cui il suo lavoro lo conduceva, senza mai recidere il legame con la propria terra. Un legame che negli ultimi mesi aveva scelto di rinnovare concretamente, accettando la presidenza di Mittelfest, incarico che aveva assunto con entusiasmo e al quale si era dedicato con autentica passione”

“Nel suo intervento all’apertura di Mittelfest nel luglio scorso aveva espresso il desiderio di fare del festival una vetrina sul mondo, ma anche un luogo capace di dare voce al territorio. Era un’idea che rispecchiava bene il suo percorso umano e professionale: costruire ponti, superare i confini, cercare sempre ciò che unisce. Ci mancheranno – conclude Fedriga – la sua passione, la sua intelligenza e la sua amabilità”

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook