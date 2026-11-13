Eco Eventi Fvg 2027: 2 milioni per lo sport sostenibile

Il bando Eco Eventi Fvg 2027 mette a disposizione complessivamente 2 milioni di euro per sostenere manifestazioni sportive ecosostenibili. I contenuti sono stati presentati ieri 12 novembre a Trieste dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro alle Federazioni sportive affiliate al Coni, ai rappresentanti delle associazioni, delle società sportive dilettantistiche e professionistiche e degli enti di promozione sportiva.

«Il bando Eco Eventi Fvg non è una semplice linea contributiva, ma un grande progetto pilota territoriale, su cui investiamo complessivamente 2 milioni di euro, che sancisce un patto concreto tra la Regione e società sportive. Lo sport e l’ambiente si fondano entrambi sul rispetto, sulla disciplina e sull’impegno per consegnare alle nuove generazioni un mondo e un territorio migliore. Come Regione, confermiamo il sostegno convinto all’organizzazione di manifestazioni sportive a carattere ecologico, con l’intento di rendere sempre più snello e meno burocratico il percorso per realizzarle».

Il bando finanzia manifestazioni che perseguono obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la raccolta differenziata, la dematerializzazione della comunicazione, attività di sensibilizzazione pubblica e misure concrete per ridurre la produzione dei rifiuti e lo spreco alimentare. Il contributo è pari al 70% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 20.000 euro, ed è erogato mediante procedura valutativa cronologica.

Eco Eventi Fvg: registrazione e requisiti per accedere al contributo

Per ottenere il sostegno, le manifestazioni devono essere registrate nell’Elenco annuale degli eventi ecosostenibili, comprese quelle continuative come tornei e campionati. La scheda illustrativa va inviata entro il 15 dicembre 2026 all’indirizzo Pec ambiente@certregione.fvg.it. È inoltre necessario nominare un Responsabile di sostenibilità dell’evento, ha spiegato Scoccimarro.

«Oltre a questa base solida – ha aggiunto Scoccimarro – chiediamo di adottare almeno un ulteriore requisito facoltativo, scegliendo ad esempio di promuovere la mobilità sostenibile, o di stipulare accordi per donare le eccedenze alimentari a Onlus locali o ad associazioni per la protezione degli animali. Saranno inoltre riconosciute le collaborazioni con le aziende locali, volte a valorizzare il chilometro zero e a sostenere l’economia del Friuli Venezia Giulia, e l’utilizzo di tessuti certificati da filiere di recupero Global recycle standard (Grs) per la realizzazione di divise e pacchi gara».

Domande nel 2027 e spese ammissibili per gli eventi sportivi

Le domande di contributo potranno essere presentate via Pec dal 2 gennaio al 31 dicembre 2027 e comunque entro quattro mesi dalla chiusura della manifestazione. Il bando copre i costi per l’attività ecosostenibile svolta nei sei mesi precedenti alla domanda: acquisto o noleggio di erogatori per bevande alla spina, borracce e stoviglie compostabili o lavabili; servizio professionale di lavaggio delle stoviglie riutilizzabili; acquisto di pacchi gara, striscioni e bandiere in materiale ecologico. Sono finanziate inoltre, con contributi fino a 2.000 euro, iniziative di sensibilizzazione ambientale come laboratori educativi per i più giovani e il coinvolgimento di relatori esperti.

«Aiutateci a far correre il Friuli Venezia Giulia verso un primato non solo agonistico, ma ambientale», ha concluso Scoccimarro, ribadendo la disponibilità della Direzione ambiente ad affiancare i soggetti richiedenti in tutti i passaggi dell’iter burocratico.

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