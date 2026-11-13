Gorizia, in mostra il progetto per l’ex deposito Tram: velostazione e 90 posti auto

GORIZIA – È stata inaugurata il 13 novembre la mostra Ex tram, che presenta il masterplan per trasformare l’ex deposito Tram dismesso in un polo intermodale. In esposizione fotografie, schemi e disegni architettonici relativi agli studi condotti dall’Università di Trieste. L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sulla rigenerazione urbana, immaginando nuovi usi per le infrastrutture abbandonate affinché tornino a essere una risorsa per il tessuto cittadino.

Ex deposito Tram, il progetto per bici e auto

Il masterplan prevede nell’edificio storico una velostazione attrezzata con servizi e spazi per gli utenti, con particolare attenzione alle esigenze di giovani e studenti. Accanto è previsto un parcheggio multipiano da 90 posti auto, destinato a contribuire alla ridefinizione del ruolo dell’area nel sistema della mobilità cittadina.

All’inaugurazione è intervenuta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante: “Il masterplan elaborato da Comune di Gorizia, insieme all’Università di Trieste, per il recupero dell’ex deposito Tram va ben oltre la semplice rigenerazione di un edificio e la messa a terra di fondi europei. La strategia elaborata vuole ridare nuova vita a questa parte della città, mettendo questa struttura in relazione con la vicina stazione ferroviaria e il terminal passeggeri del trasporto pubblico locale. Un intervento che ben si inserisce nella più ampia visione regionale incentrata sull’intermodalità, che combina efficacemente treni, autobus, biciclette e veicoli privati per ottimizzare gli spostamenti quotidiani”.

Sul tema dell’intermodalità, Amirante ha citato un recente studio dell’Osservatorio nazionale della Sharing Mobility, secondo il quale la possibilità di sviluppare in modo integrato ciclabilità, pedonalità e uso di treno, autobus e automobile permette di aumentare il numero delle persone che utilizzano il mezzo pubblico.

“La Regione ha avviato questa sperimentazione partendo dal Trieste Airport e continuando a svilupparla nelle città capoluogo e negli altri centri del territorio”, ha sostenuto l’assessore, aggiungendo: “Siamo molto soddisfatti della recente approvazione del Piano di governo del territorio, con cui vogliamo mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per dare concretezza a idee e progetti di rigenerazione urbana”.

Mostra Ex tram, sede e orari fino al 16 dicembre

La mostra è visitabile fino al 16 dicembre 2026 nel polo universitario di Units a Gorizia, in via D’Alviano 18. Gli orari sono dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

L’assessore Amirante durante il suo intervento — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook