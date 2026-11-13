Italia-Francia 3-1, la notte magica di Pio Esposito: rimonta spettacolare e ora si decide tutto

MILANO – Una grande Italia batte la Francia 3-1 a San Siro e conquista il primo posto nel girone A1 di Nations League. Nella serata di giovedì 12 novembre, davanti a oltre 71mila spettatori, la Nazionale di Roberto Mancini ribalta lo svantaggio iniziale grazie alla doppietta di Francesco Pio Esposito e alla rete di Davide Frattesi. Un successo pesantissimo, che avvicina gli Azzurri alla qualificazione ai quarti di finale e interrompe un digiuno di vittorie casalinghe contro i francesi che durava dal 1962.

La Francia parte forte, poi Pio Esposito firma il pareggio

L’inizio della partita è complicato per l’Italia. La squadra allenata da Zinédine Zidane mette subito pressione agli Azzurri e al 10′ trova il vantaggio. Un errore di Gianluigi Donnarumma in fase di impostazione consegna il pallone a Michael Olise, che supera Bastoni e realizza lo 0-1.

La Francia continua a rendersi pericolosa, ma l’Italia reagisce e al 26′ trova il pareggio. Nicolò Cambiaghi arriva sul fondo e serve un pallone preciso al centro dell’area, dove Pio Esposito anticipa la difesa avversaria e batte Maignan.

Gli ospiti sfiorano nuovamente il vantaggio con Barcola, fermato dal palo. Il primo tempo si chiude così sull’1-1, con la Francia più pericolosa ma gli Azzurri capaci di rimanere in partita.

Il rigore sbagliato e la rimonta firmata Frattesi

La ripresa si apre con un’altra occasione francese: Cherki impegna Donnarumma, che devia il pallone sul palo e riscatta l’errore commesso nel primo tempo.

Al 60′ arriva una grande opportunità per l’Italia. Cambiaghi viene atterrato in area da Malo Gusto e l’arbitro assegna un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sebastiano Esposito, che però calcia fuori.

L’errore non scoraggia gli Azzurri. Appena tre minuti dopo, Federico Dimarco, entrato da pochissimo, serve un pallone perfetto a Davide Frattesi, che trova la rete del 2-1 facendo esplodere San Siro.

La Nazionale continua ad attaccare e al 75′ conquista un secondo rigore per un fallo su Antonio Vergara. Questa volta dagli undici metri si presenta Pio Esposito, che non sbaglia e firma il definitivo 3-1.

Pio Esposito protagonista di una serata storica

Il grande protagonista della partita è Francesco Pio Esposito, autore della sua prima doppietta con la maglia della Nazionale maggiore.

L’attaccante dell’Inter raggiunge quota 9 gol in 14 presenze, confermando la propria importanza nel reparto offensivo azzurro.

Soddisfatto anche il commissario tecnico Roberto Mancini, che al termine della partita ha sottolineato la qualità della prestazione e la capacità della squadra di reagire dopo un avvio difficile.

Nations League, cosa serve all’Italia per qualificarsi

Grazie alla vittoria contro la Francia, l’Italia raggiunge 10 punti e conquista il primo posto nel gruppo A1, davanti ai francesi, anch’essi a quota 10, e al Belgio, fermo a 9.

La qualificazione ai quarti si deciderà nell’ultima giornata, in programma domenica 15 novembre alle 20.45, quando gli Azzurri affronteranno il Belgio a Bruxelles.

Alla Nazionale di Mancini basterà un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale, mentre una vittoria garantirà anche il primo posto nel girone. Un ultimo ostacolo prima di poter festeggiare il passaggio del turno.

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