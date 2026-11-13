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Chiusaforte, 225mila euro per manutenzione e ampliamento del museo della Grande Guerra
Il vicegovernatore Mario Anzil ha visitato il museo ospitato nell’ex caserma Paolino Zucchi. Nel 2025 la Regione ha stanziato 225mila euro per la manutenzione straordinaria e l’ampliamento dell’offerta; i finanziamenti degli ultimi anni ammontano a circa 500mila euro
CHIUSAFORTE – Ieri 12 novembre 2026, in serata, il vicegovernatore della Regione Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil ha visitato il Museo della Grande Guerra e della Guerra Fredda di Chiusaforte, accompagnato dal sindaco Fabrizio Fuccaro e dal vicesindaco Fabio Orlando. Anzil ha richiamato il valore della memoria storica e la scelta della Regione di sostenere l’ampliamento dell’offerta museale.
Nel corso della visita, Anzil ha detto: “I luoghi della memoria rappresentano un patrimonio prezioso, perché custodiscono le testimonianze della nostra storia e contribuiscono a trasmetterle alle nuove generazioni. Il Museo della Grande Guerra e della Guerra Fredda di Chiusaforte è un esempio significativo di come la valorizzazione della memoria storica possa diventare anche un’occasione di promozione culturale e turistica del territorio”.
Il vicegovernatore ha inoltre valutato positivamente l’impiego dei finanziamenti regionali da parte dell’Amministrazione comunale: “Ho potuto constatare personalmente – ha aggiunto Anzil – come i contributi e i finanziamenti erogati dalla Regione in questi ultimi anni a favore della cultura e dello sport siano stati ottimamente impegnati e utilizzati dall’Amministrazione comunale. Di questo ho voluto complimentarmi con gli amministratori, perché la capacità di trasformare le risorse pubbliche in interventi concreti e occasioni di crescita per la comunità è un elemento fondamentale”.
Il museo si trova nell’ex caserma Paolino Zucchi ed è gestito dall’Associazione Friuli Storia e Territorio Aps. I reperti e le testimonianze conservati raccontano la storia di un territorio di confine strategico, l’evoluzione della difesa militare e la vita quotidiana dei soldati: dalle trincee della Grande Guerra alla sorveglianza durante la Guerra Fredda.
Nel 2025 stanziati 225mila euro per manutenzione e ampliamento
La Regione ha scelto di sostenere questo patrimonio, che intreccia memoria, paesaggio e identità territoriale. Nel 2025 ha stanziato a favore del Comune un contributo di 225mila euro per la manutenzione straordinaria del complesso e l’ampliamento dell’offerta museale. Considerando gli interventi degli ultimi anni, i finanziamenti regionali destinati alla cultura e al complesso museale ammontano complessivamente a circa 500mila euro.
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