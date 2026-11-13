Chiusaforte, 225mila euro per manutenzione e ampliamento del museo della Grande Guerra

CHIUSAFORTE – Ieri 12 novembre 2026, in serata, il vicegovernatore della Regione Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil ha visitato il Museo della Grande Guerra e della Guerra Fredda di Chiusaforte, accompagnato dal sindaco Fabrizio Fuccaro e dal vicesindaco Fabio Orlando. Anzil ha richiamato il valore della memoria storica e la scelta della Regione di sostenere l’ampliamento dell’offerta museale.

Nel corso della visita, Anzil ha detto: “I luoghi della memoria rappresentano un patrimonio prezioso, perché custodiscono le testimonianze della nostra storia e contribuiscono a trasmetterle alle nuove generazioni. Il Museo della Grande Guerra e della Guerra Fredda di Chiusaforte è un esempio significativo di come la valorizzazione della memoria storica possa diventare anche un’occasione di promozione culturale e turistica del territorio”.

Il vicegovernatore ha inoltre valutato positivamente l’impiego dei finanziamenti regionali da parte dell’Amministrazione comunale: “Ho potuto constatare personalmente – ha aggiunto Anzil – come i contributi e i finanziamenti erogati dalla Regione in questi ultimi anni a favore della cultura e dello sport siano stati ottimamente impegnati e utilizzati dall’Amministrazione comunale. Di questo ho voluto complimentarmi con gli amministratori, perché la capacità di trasformare le risorse pubbliche in interventi concreti e occasioni di crescita per la comunità è un elemento fondamentale”.

Il museo si trova nell’ex caserma Paolino Zucchi ed è gestito dall’Associazione Friuli Storia e Territorio Aps. I reperti e le testimonianze conservati raccontano la storia di un territorio di confine strategico, l’evoluzione della difesa militare e la vita quotidiana dei soldati: dalle trincee della Grande Guerra alla sorveglianza durante la Guerra Fredda.

Nel 2025 stanziati 225mila euro per manutenzione e ampliamento

La Regione ha scelto di sostenere questo patrimonio, che intreccia memoria, paesaggio e identità territoriale. Nel 2025 ha stanziato a favore del Comune un contributo di 225mila euro per la manutenzione straordinaria del complesso e l’ampliamento dell’offerta museale. Considerando gli interventi degli ultimi anni, i finanziamenti regionali destinati alla cultura e al complesso museale ammontano complessivamente a circa 500mila euro.

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