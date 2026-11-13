Presentato alle scuole del FVG il percorso per il patentino dello smartphone

Il percorso didattico Esploratori digitali – Secondaria è stato presentato agli insegnanti il 12 novembre 2026 ed è dedicato al patentino per l’uso consapevole della rete nell’era dell’intelligenza artificiale. All’incontro è intervenuta l’assessore regionale all’Istruzione e formazione Alessia Rosolen.

Rosolen ha indicato la necessità di rafforzare l’educazione alla cittadinanza digitale: “Dobbiamo rafforzare l’educazione alla cittadinanza digitale, promuovendo un utilizzo consapevole e responsabile della rete e delle nuove tecnologie, con particolare attenzione alle sfide poste dall’intelligenza artificiale e dalla sicurezza informatica”.

All’incontro sono intervenuti anche la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Patrizia Pavatti, e il dirigente dell’ISIS Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli, Marco Tommasi, individuato come Scuola Polo per il Programma regionale per la Scuola Digitale. Rosolen ha sottolineato il valore del lavoro di rete sviluppato negli ultimi anni in collaborazione con la Fondazione Friuli.

Rosolen ha dichiarato: “Il Piano regionale per la Scuola Digitale, nato nel periodo successivo alla pandemia e oggi alla sua seconda edizione, ha consentito di mettere a sistema esperienze e iniziative che sul territorio erano già state avviate, costruendo una vera comunità educante. La Regione ha voluto assumere un ruolo di coordinamento e impulso, coinvolgendo scuole, università e soggetti del territorio in un percorso condiviso”.

Il patentino per lo smartphone ha raggiunto 150 scuole e 15.400 studenti

Avviato nel 2020 con l’associazione Mec Media Educazione Comunità, il progetto Patentino per lo Smartphone ha coinvolto finora circa 150 scuole, pari all’85 per cento del totale, 1.600 docenti, 6.500 genitori, 770 classi e 15.400 studenti. Nel 65 per cento delle classi il lavoro è proseguito autonomamente anche dopo la conclusione del percorso.

Nel 2026-2027 il progetto sarà rinnovato e coinvolto in una sperimentazione nazionale

Per l’anno scolastico 2026-2027 il progetto sarà rinnovato in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano e coinvolto in una sperimentazione nazionale, approfondendo temi quali disinformazione, benessere digitale e uso etico delle tecnologie.

Rosolen ha concluso: “Il prossimo passaggio deve guardare con ancora maggiore attenzione all’intelligenza artificiale e alla cybersicurezza. La sicurezza non riguarda più soltanto le competenze del singolo ragazzo o del singolo cittadino, ma la tenuta dei sistemi sociali e delle infrastrutture digitali. È una sfida che richiede competenze, consapevolezza e collaborazione tra istituzioni e mondo della ricerca”, ringraziando Mec e Fondazione Friuli per il contributo assicurato al progetto.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook