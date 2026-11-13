Pontebba, 300mila euro per il ponte storico e 80mila per il Flügelaltar

PONTEBBA – Il 12 novembre 2026 il vicegovernatore della Regione Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha visitato il borgo accompagnato dal sindaco Ivan Buzzi. Si è soffermato sull’antico ponte che segnava l’ex confine e sulla Pieve di Santa Maria Maggiore, che custodisce il prezioso altare ligneo tardogotico: due luoghi rappresentativi della storia e dell’identità culturale del borgo.

“L’antico ponte di Pontebba è una testimonianza della storia di questo territorio e della sua vocazione di frontiera. Un luogo che per secoli ha segnato una linea di separazione tra Stati, ma che oggi rappresenta un simbolo di dialogo e unione tra comunità. Per questo la Regione ha voluto sostenere il suo recupero con uno stanziamento di 300mila euro quest’anno a favore del Comune di Pontebba. Un bene di grande valore storico e culturale, che rappresenta a pieno la visione della Regione sulla cultura di frontiera come unione e che conserva ancora i due cippi in pietra dell’antico confine. Il ponte fu attraversato nel 1885 anche da Giosuè Carducci che ne intuì l’importanza simbolica”.

Il ponte di Pontebba, dalle origini nel 1442 al recupero

Le prime testimonianze dell’antico ponte risalgono al 1442. Per secoli il manufatto separò Pontebba e Pontafel, segnando il confine tra la Repubblica di Venezia e l’Impero asburgico. Oggi è dichiarato bene di interesse culturale ed è al centro di un percorso di valorizzazione sostenuto dalla Regione.

Pieve di Santa Maria Maggiore, 80mila euro per il Flügelaltar

La visita è proseguita nella Pieve di Santa Maria Maggiore, dove si trova il Flügelaltar: un monumentale altare ligneo policromo tardogotico, realizzato nel 1517 e dichiarato monumento nazionale.

“Un’altra importante testimonianza del patrimonio culturale di Pontebba – ha osservato ancora il vicegovernatore Anzil – è il Flügelaltar custodito nella Pieve di Santa Maria Maggiore. Si tratta di un’opera di straordinario pregio, un altare ligneo policromo tardogotico del 1517, dichiarato monumento nazionale, che attraverso le sue sculture e pitture racconta episodi della vita di Maria. Anche in questo caso la Regione ha voluto contribuire alla sua conservazione, destinando 80mila euro nel 2026 alla Parrocchia per il restauro dell’opera”.

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