Scoccimarro: 40 milioni ai Comuni contro il rischio frane

L’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro ha riferito che negli ultimi cinque anni la Regione ha stanziato circa 40 milioni di euro ai Comuni per la mitigazione del rischio franoso. Lo ha detto il 12 novembre 2026, nel pomeriggio, intervenendo nel Dipartimento di matematica, informatica e geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste (UniTrieste) alla presentazione del volume «Acqua, aria, terra e ghiaccio: quando l’evento naturale diventa un disastro», pubblicato dalla Comunità di montagna della Carnia e dal Geoparco delle Alpi Carniche. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il Magnifico rettore dell’Ateneo Donata Vianelli e l’assessore alla Cultura e ai Servizi educativi della Comunità di montagna della Carnia, Velia Plozner.

«Il terremoto del Friuli del 1976 ci ha lasciato un’eredità che va ben oltre la memoria di una tragedia: ci ha insegnato che la sicurezza del territorio si costruisce attraverso la conoscenza, la prevenzione e la capacità delle istituzioni di intervenire prima che gli eventi naturali si trasformino in disastri. È una lezione che conserva tutta la sua attualità e che continua a orientare l’azione della Regione nella tutela delle comunità e della pubblica incolumità».

Nel suo intervento Scoccimarro ha richiamato anche la propria esperienza personale: a 18 anni partecipò come volontario ai soccorsi nei territori colpiti dal sisma, vivendo direttamente i giorni successivi alla tragedia. «Ricordo la devastazione, ma soprattutto la dignità delle persone e la determinazione di una comunità che seppe reagire e ricostruire fin dal primo momento. A quella forza si affiancò una classe dirigente, la Regione era nata nel 1963, capace di organizzare una risposta istituzionale tempestiva ed efficace, dando vita a un modello di ricostruzione riconosciuto anche a livello internazionale».

Dopo il sisma del 1976 nacquero il Fondo per la ricostruzione e il monitoraggio sismico

L’assessore ha quindi ripercorso le tappe che hanno segnato l’avvio di una nuova cultura della prevenzione, a partire dall’istituzione, appena due giorni dopo il sisma, del Fondo unico per il coordinamento della ricostruzione e dai successivi provvedimenti per le emergenze abitative. Tra le iniziative che hanno posto le basi delle attuali politiche di sicurezza del territorio, Scoccimarro ha ricordato la legge regionale 33 del luglio 1976 sulle consulenze idrogeologiche e l’avvio, negli anni Ottanta, della rete regionale di monitoraggio sismico.

Cartografia geologica e interventi regionali contro il rischio frane

«Da quella stagione – ha evidenziato l’esponente della Giunta regionale – è maturato un patrimonio di conoscenze scientifiche e tecniche che oggi trova espressione nella cartografia geologica regionale e nell’attività del Servizio geologico, a supporto dei professionisti e delle amministrazioni locali. Ma la conoscenza deve tradursi anche in interventi concreti: negli ultimi cinque anni la Regione ha destinato circa 40 milioni di euro ai Comuni per opere di protezione dal rischio franoso, affiancando il lavoro della Protezione civile con investimenti strutturali per la mitigazione dei dissesti».

«Il compito delle istituzioni – ha concluso Scoccimarro – è continuare a tramandare alle giovani generazioni l’eredità del 1976 e trasformarla in responsabilità quotidiana: conoscere i rischi, programmare gli interventi e mettere al centro la sicurezza delle persone. È così che la memoria di quella tragedia può continuare a produrre risultati concreti per le nuove sfide ambientali che abbiamo di fronte e per il futuro del Friuli Venezia Giulia.»

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