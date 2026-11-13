Palmanova, nuova sonda wireless per la chirurgia senologica

PALMANOVA – La struttura di Senologia dell’ospedale di Palmanova ha ricevuto una nuova sonda wireless per la chirurgia radioguidata senologica, donata il 12 novembre 2026 da Andos Codroipo. L’apparecchiatura serve per rilevare il linfonodo sentinella e risponde a un’esigenza operativa segnalata dai professionisti sanitari.

“Ringrazio Andos per la vicinanza concreta dimostrata ancora una volta al sistema sanitario e, soprattutto, per l’importante azione culturale che porta avanti. Abbiamo bisogno di diffondere una vera cultura della salute, della prevenzione e della consapevolezza. Anche la forza e l’esperienza di chi ha affrontato la malattia possono diventare un patrimonio prezioso da trasmettere agli altri e contribuire a far crescere la comunità”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto alla cerimonia di consegna. Andos Codroipo, cioè l’Associazione nazionale donne operate al seno, ha donato la sonda alla Senologia dell’ospedale.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il direttore centrale di Asufc Denis Caporale, la presidente di Andos Codroipo Donatella Colomba, la dirigente della Struttura complessa di Senologia di Asufc Carla Cedolini, il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini e il sindaco di Codroipo Guido Nardini, oltre ad altri rappresentanti istituzionali del territorio.

A Palmanova la sonda amplia l’attività di chirurgia senologica

La tecnologia wireless consente di effettuare interventi di chirurgia radioguidata per la rilevazione del linfonodo sentinella con strumenti più moderni e funzionali. La donazione permetterà di ampliare le occasioni di utilizzo della tecnologia, finora disponibile a Palmanova una sola volta alla settimana. L’attività chirurgica senologica si svolge oggi su due sale operatorie, con una capacità di cinque-sei interventi di questo genere al giorno, contribuendo a decentrare parte del lavoro precedentemente concentrato a Udine.

“Il Piano oncologico regionale rappresenta uno dei pilastri dell’azione di governo di queste legislature, insieme al superamento della pandemia. La sua approvazione ha permesso di ripensare e rifunzionalizzare la rete ospedaliera, senza chiudere alcuna struttura, ma assegnando a ciascun presidio una vocazione e competenze specifiche”, ha sottolineato Riccardi.

“La specializzazione degli ospedali, accompagnata da tecnologie adeguate, risorse e casistiche sufficienti, è la condizione per attrarre professionalità di alto livello e giovani specialisti. È anche il modo per garantire qualità e sicurezza degli interventi chirurgici, mettendo al centro la tutela delle pazienti e l’efficacia delle cure” ha evidenziato ancora Riccardi, aggiungendo che “oggi una volta di più confermiamo la bontà delle scelte fatte che hanno portato ad un rafforzamento della strettura ospedaliera di Palmanova, dove si vive un clima lavorativo ottimale che influisce positivamente sull’efficacia della risposta di salute dei cittadini. L’iniziativa conferma il valore della collaborazione tra associazioni e sistema sanitario regionale, nella quale la partecipazione delle comunità diventa un contributo diretto al miglioramento delle tecnologie e della qualità dell’assistenza”.

La presidente di Andos Codroipo, uno dei sette comitati presenti in regione, Donatella Colomba, ha ricordato che sono stati necessari quattro anni di raccolta fondi per acquistare la nuova sonda. La donazione, ha spiegato, testimonia l’impegno dell’associazione nel tradurre la vicinanza alle donne operate al seno in interventi concreti a sostegno dei servizi sanitari.

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