Calcio
Udinese, Kamara torna con la Costa d’Avorio: 70 minuti nel 2-1 al Gambia
Il difensore bianconero è partito titolare dopo oltre un anno e mezzo senza giocare in nazionale. La Costa d’Avorio guida il girone di qualificazione alla Coppa d’Africa.
Hassane Kamara è tornato in campo con la Costa d’Avorio e ha giocato 70 minuti nella vittoria per 2-1 sul Gambia. Il difensore dell’Udinese è partito titolare nella partita del 12 novembre 2026 a Bouaké, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027.
Il bianconero è tornato a vestire la maglia della nazionale dopo più di un anno e mezzo, secondo quanto riferisce l’Udinese. Ha giocato sulla fascia sinistra ed è uscito nella ripresa per Franck Kessié.
La vittoria e la classifica del girone
La Costa d’Avorio ha costruito il successo nel primo tempo con le reti di Malick Yalcouyé ed Elye Wahi. Musa Barrow ha poi accorciato per il Gambia, ma il risultato non è più cambiato nella ripresa.
Con questa vittoria gli ivoriani salgono a nove punti dopo tre partite e restano primi nel gruppo C, davanti al Gambia fermo a sei. Il successo dà alla squadra un vantaggio nello scontro diretto per le posizioni di vertice, senza chiudere il percorso di qualificazione.
Il ritorno con il Gambia
Per Kamara la presenza da titolare segue la convocazione durante la sosta: il difensore non si è limitato a rientrare nel gruppo, ma ha già disputato una parte consistente della gara.
Le due nazionali si affronteranno nuovamente il 17 novembre a Bakau, in Gambia, per la quarta giornata del girone, come previsto dal calendario della Confederazione africana.
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