Trieste, previsioni meteo del 12 novembre 2026

TRIESTE – Sarà una giornata decisamente perturbata quella di giovedì 12 novembre a Trieste, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli previste per l’intero arco della giornata. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da una fase di maltempo legata a un’area di bassa pressione che interessa il Nord Est, con precipitazioni diffuse sul territorio regionale. Per il capoluogo giuliano sono previsti complessivamente 56 millimetri di pioggia. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, con una minima di 14°C e una massima di 17°C. Attenzione anche all’allerta meteo per pioggia. Il mare sarà poco mosso.

Mattino: cielo coperto e prime piogge

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge previste anche nella fascia mattutina. Le precipitazioni si inseriranno in un contesto di maltempo diffuso su tutto il Friuli Venezia Giulia. La temperatura minima si attesterà intorno ai 14°C, mentre i venti soffieranno deboli da Sud-Sudest. Non sono attese significative aperture del cielo: la nuvolosità resterà protagonista per tutta la mattinata.

Pomeriggio: proseguono le precipitazioni, vento in rinforzo

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà perturbato, con nuvole compatte e piogge deboli persistenti secondo la previsione locale. Il dato complessivo delle precipitazioni attese per la giornata raggiunge i 56 mm. Le temperature potranno salire fino a una massima di 17°C, ma il quadro resterà umido e poco favorevole alle attività all’aperto. Da segnalare il rinforzo dei venti, che nel pomeriggio saranno tesi e ancora provenienti da Sud-Sudest.

Sera: ancora pioggia e cielo coperto

Anche in serata non sono previste sostanziali variazioni: su Trieste continueranno a prevalere cieli coperti e precipitazioni, in una giornata che si manterrà instabile fino alle ultime ore. Il maltempo sarà inserito in un contesto regionale caratterizzato da piogge diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Il mare si presenterà poco mosso.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 13 novembre: sono previste ancora piogge, con condizioni instabili sul territorio;

sono previste ancora piogge, con condizioni instabili sul territorio; Sabato 14 novembre: atteso un miglioramento, con una giornata prevalentemente soleggiata;

atteso un miglioramento, con una giornata prevalentemente soleggiata; Domenica 15 novembre: nuvolosità variabile e possibilità di deboli piogge.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook