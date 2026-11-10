Trieste, previsioni meteo del 11 novembre 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo a Trieste per mercoledì 11 novembre indicano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli, con precipitazioni attese per l’intero arco della giornata. La quantità complessiva prevista è di circa 24 millimetri di pioggia. Le temperature resteranno piuttosto stabili, con una minima di 13°C e una massima di 14°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Sud-Sudovest e successivamente da Ovest-Nordovest. Il mare sarà quasi calmo. È inoltre prevista un’allerta meteo per pioggia.

Mattino: cielo coperto e prime precipitazioni

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti. La presenza della circolazione depressionaria manterrà condizioni grigie sulla città, con piogge deboli previste anche nel corso della mattinata. Le temperature partiranno da una minima intorno ai 13°C. I venti soffieranno debolmente da Sud-Sudovest, senza particolari rinforzi indicati. Il quadro resterà quindi perturbato, con poche opportunità di schiarita e la necessità di mettere in conto possibili precipitazioni negli spostamenti quotidiani.

Pomeriggio: piogge deboli e temperature fino a 14°C

Nel pomeriggio il cielo continuerà a mantenersi molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni deboli attese anche nella seconda parte della giornata. Il quadro complessivo resterà umido e instabile, senza un miglioramento significativo rispetto alle ore mattutine. La temperatura massima raggiungerà circa 14°C, mentre i venti, sempre deboli, ruoteranno dai quadranti occidentali e proverranno da Ovest-Nordovest. Gli accumuli complessivi previsti per la giornata si attestano intorno ai 24 millimetri.

Sera: persiste il maltempo, attenzione all’allerta pioggia

Anche in serata non sono attese sostanziali variazioni: su Trieste continueranno a prevalere nuvole e precipitazioni deboli, in un contesto ancora perturbato. La giornata si concluderà quindi senza un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. L’elemento di maggiore attenzione resta l’allerta meteo per pioggia segnalata per mercoledì. Sarà opportuno considerare le condizioni meteorologiche prima di programmare attività all’aperto e spostamenti, soprattutto nelle ore in cui le precipitazioni potranno risultare più persistenti.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 12 novembre: sono attese ancora condizioni piovose, con possibile persistenza dell’instabilità;

sono attese ancora condizioni piovose, con possibile persistenza dell’instabilità; Venerdì 13 novembre: giornata ancora perturbata, con piogge e possibili temporali;

giornata ancora perturbata, con piogge e possibili temporali; Sabato 14 novembre: è previsto un miglioramento, con il ritorno del sole e condizioni più stabili.

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