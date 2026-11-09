Udine, previsioni meteo del 10 novembre 2026

UDINE – Le previsioni meteo a Udine per martedì 10 novembre indicano una giornata ancora caratterizzata da condizioni instabili, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli precipitazioni. La pioggia dovrebbe accompagnare soprattutto la prima parte della giornata, per poi perdere gradualmente intensità fino a esaurirsi in serata, quando sono attese anche alcune schiarite. Gli accumuli previsti sul capoluogo friulano sono contenuti, intorno ai 4 millimetri di pioggia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 11°C, mentre lo zero termico si attesterà a circa 2.953 metri. I venti soffieranno deboli da Nordovest al mattino, con successiva rotazione da Est-Nordest nel pomeriggio. Per Udine non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e deboli piogge

La giornata inizierà con condizioni decisamente nuvolose. Su Udine sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli precipitazioni che potranno interessare la città e le aree circostanti. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 9°C, mentre i venti saranno deboli da Nordovest. La fase mattutina sarà quella maggiormente interessata dalla nuvolosità e dalle piogge residue legate alla perturbazione in allontanamento.

Pomeriggio: precipitazioni in attenuazione e temperature fino a 11°C

Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche tenderanno lentamente a migliorare. La nuvolosità resterà ancora compatta, ma le precipitazioni saranno progressivamente meno insistenti, con fenomeni in fase di attenuazione. La temperatura massima raggiungerà circa 11°C, mentre i venti, sempre deboli, ruoteranno da Est-Nordest. Non si tratterà ancora di una giornata soleggiata, ma il graduale indebolimento della perturbazione porterà a una situazione meno instabile rispetto alle prime ore.

Sera: cessano le piogge e arrivano alcune schiarite

Il miglioramento sarà più evidente in serata, quando le precipitazioni dovrebbero esaurirsi e potranno comparire le prime schiarite. Dopo una giornata dominata da cieli grigi e piogge deboli, Udine potrà quindi beneficiare di una fase più asciutta. Gli accumuli complessivi previsti sono nell’ordine dei 4 millimetri. Non risultano allerte meteo attive per il territorio comunale.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 11 novembre: possibile ritorno di piogge deboli;

possibile ritorno di piogge deboli; Giovedì 12 novembre: sono attese nuove precipitazioni sul territorio;

sono attese nuove precipitazioni sul territorio; Venerdì 13 novembre: il tempo resterà instabile, con ulteriori piogge.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook