Udine, previsioni meteo del 7 novembre 2026

UDINE – Il meteo a Udine per sabato 7 novembre prevede una mattinata caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli precipitazioni, destinate però ad attenuarsi gradualmente nel corso della giornata. Il progressivo allontanamento della circolazione depressionaria favorirà infatti un miglioramento, con condizioni più asciutte dal pomeriggio e possibili schiarite verso sera. Le piogge saranno molto contenute, con accumuli stimati intorno a 0,3 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C e una massima di 11°C. I venti soffieranno da Est-Nordest, deboli al mattino e moderati nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo molto nuvoloso e deboli precipitazioni

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa consistente. Su Udine sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti, con la possibilità di deboli piogge, legate all’instabilità residua della perturbazione in allontanamento. I fenomeni saranno comunque poco significativi, con accumuli stimati intorno a 0,3 millimetri nell’arco della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9°C, mentre i venti soffieranno deboli da Est-Nordest.

Pomeriggio: precipitazioni in esaurimento e vento moderato

Con il passare delle ore la situazione tenderà progressivamente a migliorare. L’allontanamento della circolazione depressionaria favorirà infatti l’attenuazione delle piogge e una graduale riduzione della nuvolosità. Il cielo potrà restare parzialmente coperto, ma le condizioni saranno più asciutte rispetto alla mattinata. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre i venti ruoteranno mantenendosi da Est-Nordest, con intensità moderata nel pomeriggio.

Sera: schiarite in arrivo e tempo più stabile

La fase di miglioramento proseguirà anche nelle ore serali, quando potranno comparire maggiori schiarite dopo una giornata iniziata con molte nuvole e qualche debole precipitazione. Le piogge saranno ormai in esaurimento e il tempo tenderà a mantenersi asciutto. Non sono segnalate allerte meteorologiche per il territorio udinese.

Tendenza meteo Udine

Domenica 8 novembre: condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite; Lunedì 9 novembre: nuvolosità irregolare, con nubi sparse;

nuvolosità irregolare, con nubi sparse; Martedì 10 novembre: possibile ritorno di piogge leggere.

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