Udine, previsioni meteo del 11 novembre 2026

UDINE – Le previsioni meteo a Udine per mercoledì 11 novembre annunciano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli precipitazioni attese soprattutto dal pomeriggio. Gli accumuli previsti saranno contenuti, intorno ai 2 millimetri di pioggia. Le temperature oscilleranno tra una minima di 11°C e una massima di 13°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Sud-Sudest e nel pomeriggio da Est-Sudest. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio udinese.

Mattino: cielo molto nuvoloso e temperature intorno agli 11 gradi

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa diffusa. Su Udine prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti, con condizioni grigie e poche aperture. La fase mattutina dovrebbe tuttavia rimanere senza precipitazioni significative, mentre le piogge sono attese soprattutto a partire dal pomeriggio. La temperatura minima si attesterà intorno agli 11°C. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi indicati. Il contesto sarà quindi tipicamente autunnale, con cielo chiuso e aria umida.

Pomeriggio: arrivano deboli piogge, massima di 13°C

Nel corso del pomeriggio aumenterà la possibilità di precipitazioni. Le previsioni indicano deboli piogge dal pomeriggio, associate a un cielo che continuerà a mantenersi molto nuvoloso o coperto. Gli accumuli complessivi previsti per Udine sono contenuti e si attestano intorno ai 2 millimetri. La temperatura massima raggiungerà circa 13°C, mentre la ventilazione resterà debole, con provenienza da Est-Sudest. Non si prospetta quindi una fase di maltempo particolarmente intensa sul capoluogo friulano, ma il tempo resterà grigio e umido.

Sera: nuvolosità persistente e possibili deboli precipitazioni

In serata il cielo dovrebbe mantenersi molto nuvoloso o coperto, in continuità con le condizioni del resto della giornata. Le precipitazioni previste dal pomeriggio potranno accompagnare anche le ore successive, pur con quantitativi complessivamente limitati secondo le indicazioni disponibili. Non sono segnalate allerte meteo per Udine. La giornata si concluderà quindi in un contesto nuvoloso e umido, ma senza particolari criticità previste.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 12 novembre: sono previste ancora condizioni piovose, con possibilità di precipitazioni;

sono previste ancora condizioni piovose, con possibilità di precipitazioni; Venerdì 13 novembre: il tempo resterà variabile, con possibili piogge deboli;

il tempo resterà variabile, con possibili piogge deboli; Sabato 14 novembre: atteso un miglioramento, con il ritorno del sole e condizioni più stabili.

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