Trieste, previsioni meteo del 10 novembre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per martedì 10 novembre sarà caratterizzato da una prima parte di giornata decisamente instabile, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge anche intense, accompagnate localmente da rovesci temporaleschi. Il miglioramento è atteso dal pomeriggio, quando le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi fino a lasciare spazio a condizioni più asciutte in serata. Le quantità di pioggia previste sono significative: sul capoluogo giuliano sono attesi circa 45 millimetri di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una minima di 11°C e una massima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.870 metri. I venti saranno deboli da Nordovest al mattino, in rotazione a Nord-Nordovest nel pomeriggio. Il mare sarà quasi calmo. È inoltre prevista un’allerta meteo per pioggia.

Mattino: cieli coperti e piogge anche temporalesche

Le prime ore di martedì saranno le più critiche dal punto di vista meteorologico. Su Trieste sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge diffuse e possibili rovesci anche a carattere temporalesco. L’accumulo complessivo indicato per la giornata raggiunge i 45 millimetri, un quantitativo da tenere in considerazione soprattutto alla luce dell’allerta meteo per precipitazioni. Le temperature partiranno da una minima di circa 11°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nordovest.

Pomeriggio: piogge in attenuazione e graduale miglioramento

Con il passare delle ore la circolazione depressionaria tenderà ad allontanarsi, favorendo una progressiva riduzione dell’instabilità. Le precipitazioni sono attese in attenuazione dal pomeriggio, anche se il cielo potrà rimanere ancora molto nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà circa 13°C. I venti resteranno deboli, disponendosi da Nord-Nordovest. Il miglioramento sarà quindi graduale: la fase più perturbata dovrebbe essere alle spalle, ma non è ancora atteso un ritorno immediato a condizioni pienamente soleggiate.

Sera: torna il tempo asciutto, ma restano le nuvole

In serata le precipitazioni dovrebbero esaurirsi, lasciando spazio a una situazione più tranquilla. Il cielo potrà mantenersi nuvoloso, ma senza fenomeni significativi attesi. Il mare sarà quasi calmo, mentre la ventilazione continuerà a mantenersi debole dai quadranti settentrionali. Resta importante prestare attenzione all’allerta meteo per pioggia prevista per la giornata, soprattutto durante la fase più intensa del maltempo mattutino.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 11 novembre: attese nuove piogge e possibili temporali;

attese nuove piogge e possibili temporali; Giovedì 12 novembre: ancora condizioni perturbate, con precipitazioni;

ancora condizioni perturbate, con precipitazioni; Venerdì 13 novembre: possibile ulteriore passaggio instabile, con piogge e temporali.

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