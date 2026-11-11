Udine, previsioni meteo del 12 novembre 2026

UDINE – Giovedì 12 novembre sarà una giornata di maltempo a Udine, con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni attese per gran parte della giornata. La situazione è destinata a peggiorare soprattutto nel pomeriggio, quando le piogge potranno intensificarsi e assumere anche carattere di rovescio o temporale. Il quantitativo complessivo previsto raggiunge i 74 millimetri di pioggia, un dato significativo che accompagna l’allerta meteo per precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 12°C e una massima di 15°C. I venti resteranno deboli, inizialmente da Nord-Nordest e successivamente da Nordest.

Mattino: cielo molto nuvoloso e piogge deboli

La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli precipitazioni. Il contesto sarà già perturbato, anche se la fase più intensa del maltempo è attesa successivamente. Le temperature minime si porteranno intorno ai 12°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. La nuvolosità resterà compatta e non sono previste schiarite significative.

Pomeriggio: piogge in intensificazione e rischio di temporali

Il peggioramento più evidente è atteso nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni potranno intensificarsi, con rovesci localmente anche a carattere temporalesco. Il quantitativo complessivo previsto per Udine è di 74 mm, il valore più elevato tra quelli indicati nella previsione locale per le due città considerate. La temperatura massima raggiungerà circa 15°C, mentre i venti resteranno deboli e proverranno da Nordest. La combinazione tra piogge abbondanti e possibili rovesci temporaleschi renderà opportuno prestare attenzione agli aggiornamenti e alle indicazioni legate all’allerta meteo.

Sera: prosegue il tempo perturbato

Anche nelle ore serali il quadro resterà condizionato dalla perturbazione. Dopo l’intensificazione pomeridiana, il tempo continuerà a essere instabile, con cieli molto nuvolosi o coperti e possibilità di precipitazioni. Il maltempo coinvolgerà non soltanto Udine, ma anche le pianure e i rilievi della regione, dove sono attese piogge diffuse e rovesci, in alcuni casi temporaleschi.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 13 novembre: ancora possibilità di pioggia, ma con fenomeni indicati come deboli;

ancora possibilità di pioggia, ma con fenomeni indicati come deboli; Sabato 14 novembre: previsto un miglioramento, con condizioni soleggiate;

previsto un miglioramento, con condizioni soleggiate; Domenica 15 novembre: nuvolosità variabile e possibilità di deboli precipitazioni.

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