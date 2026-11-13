Viabilità in Friuli-Venezia Giulia, riprogrammati 25,6 milioni per strade e ponti

TRIESTE – La Giunta regionale ha autorizzato la riprogrammazione di 25,6 milioni di euro già assegnati a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per progettare e realizzare opere di viabilità di interesse regionale. La delibera, approvata il 13 novembre, destina 18,7 milioni al potenziamento di tre interventi, 3,6 milioni a nuove opere e circa 3,3 milioni a ponti e viadotti.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha commentato la decisione: “Con questa rimodulazione aggiorniamo la programmazione degli investimenti sulla viabilità regionale, concentrando le risorse sulle opere che rispondono alle esigenze più attuali dei territori e della rete stradale. Si tratta di 25,6 milioni di euro già disponibili, che riallochiamo senza ricorrere a nuovi stanziamenti, per dare maggiore impulso agli interventi prioritari e migliorare la sicurezza e la funzionalità dei collegamenti”.

La revisione tiene conto dello stato di avanzamento degli interventi e delle indicazioni del Piano industriale 2026-2028 della società, che ha evidenziato la necessità di aggiornare le priorità finanziarie per alcune opere non ancora avviate, non più comprese tra quelle in corso o caratterizzate da modalità di attuazione diverse dalle previsioni iniziali.

Bretella di Pordenone, SS 13 e SR 355: 18,7 milioni per tre interventi

Dei 18,7 milioni destinati a incrementare le risorse per tre interventi già affidati a Fvg Strade, 10,8 milioni aggiuntivi sono previsti per la bretella tra via Nuova di Corva e l’autostrada A28, nel Comune di Pordenone. Altri 200mila euro andranno alla serpentina sulla SS 13 a Tarvisio e 7,7 milioni alla riqualificazione della SR 355 nel tratto tra Comeglians e Rigolato.

Due rotatorie a Pasian di Prato e nuove progettazioni per 3,6 milioni

Altri 3,6 milioni finanzieranno nuove delegazioni amministrative. Di questi, 3 milioni sono destinati a due rotatorie lungo la SS 13 a Pasian di Prato, per risolvere le criticità del traffico tra l’incrocio con via Solferino e quello con le vie Campoformido-Lignano.

Sono inoltre previsti 100mila euro per progettare il nuovo svincolo di collegamento alla SS 52 nella zona industriale di Tolmezzo, 400mila euro per la progettazione dell’adeguamento e della messa in sicurezza della SS 13 a Dogna e 100mila euro per progettare una nuova rotatoria sulla SR 252 a San Vito al Torre.

Amirante ha aggiunto: “Abbiamo voluto dare risposta a esigenze concrete che interessano diversi territori della regione, intervenendo sia su collegamenti strategici che su punti della viabilità che presentano criticità. Penso in particolare alla bretella di Pordenone, alla SS 13 e agli interventi previsti a Tarvisio, nella Carnia e negli altri comuni coinvolti. La programmazione deve essere dinamica e capace di adattarsi alle necessità che emergono, valorizzando il ruolo operativo di Fvg Strade nella realizzazione delle infrastrutture”.

Ponti e viadotti: 3,3 milioni per la manutenzione straordinaria

La rimodulazione prevede infine 3.300.567,11 euro aggiuntivi per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti lungo la rete di competenza di Fvg Strade, con l’obiettivo di rafforzare la conservazione e la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

La delibera definisce anche gli indirizzi operativi per le nuove delegazioni amministrative: alla società spetta l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivi, mentre resta alla Giunta regionale l’approvazione dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Sono disciplinate anche le procedure per le varianti in corso d’opera ed è previsto il ricorso ordinario alla conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni necessarie alle opere.

Amirante ha concluso: “L’operazione consente di utilizzare in modo più efficace risorse già assegnate, orientandole verso interventi ritenuti maggiormente rispondenti alle attuali priorità infrastrutturali del Friuli Venezia Giulia”.

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