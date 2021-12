Autonomie: firmato l’accordo tra le Regioni a statuto speciale e le Province

FVG – “Con questo accordo di collaborazione su un tema strategico come quello dei tributi locali inizia un rapporto tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome che può puntare alla costruzione di un’alleanza istituzionale capace di rafforzare l’autonomia nei rapporti con lo Stato centrale, con l’obiettivo di consolidare e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi erogati ai cittadini dei nostri territori”.

Lo ha detto il governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione regionale e le Province autonome di Trento e Bolzano, rappresentate dai presidenti Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.

L’atto, siglato in videoconferenza, prevede, oltre alla consultazione, la reciproca inclusione negli organismi di partecipazione, il confronto e la collaborazione a presidio degli impatti delle politiche statali sulla finanza locale, con particolare riguardo al tema dei tributi, anche al fine di trovare idonee soluzioni e di prevenire eventuali contenziosi costituzionali.

Inoltre è compresa anche la partecipazione dei referenti tecnici delle due Province autonome al Tavolo di concertazione costituito sulle questioni tributarie con i portatori d’interesse. “Si tratta – ha spiegato Fedriga – di un contributo in termini di competenza molto importante, in quanto sarà dato da dirigenti e funzionari pubblici che hanno un’approfondita e consolidata conoscenza della materia”.

Alla firma dell’accordo ha partecipato anche l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, il quale ha ribadito come questo tipo di sinergie sia importante per far fronte a provvedimenti unilaterali dello Stato che possano confliggere con gli interessi tutelati dall’autonomia. “L’auspicio – ha concluso l’assessore – è che questo accordo si allarghi anche ai temi della finanza locale, in quanto, sul piano del decentramento dei poteri, tutte e tre le Istituzioni in materia hanno le stesse competenze”.