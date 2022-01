Epifania: Shaurli, Messa Spadone ci dia forza e saggezza

CIVIDALE DEL FRIULI – “La ricorrenza dell’Epifania e l’omelia di monsignor Carlino sferzano le coscienze di tutti e ci pongono di fronte a obblighi morali che richiedono di diventare opere. La solennità di questo evento non può essere esteriore ma vuol dare forza e saggezza alle donne e uomini del nostro tempo per renderli capaci di dare speranza, a partire dalla nostra terra che vive tempi di marginalità e trova poca attenzione ai suoi reali problemi”. Lo ha detto il segretario del Pd Fvg e consigliere regionale Cristiano Shaurli, che oggi a Cividale (Udine) ha assistito alla tradizionale Messa dello Spadone, celebrata nel Duomo della Città Ducale da monsignor Livio Carlino.

“Come ricordato, la sanità territoriale non può aspettare il superamento di una pandemia con cui – ha continuato l’esponente dem – dobbiamo imparare a convivere. Non è più il tempo delle sole parole ma di ascolto reale e risposte concrete. Giornate come questa servano a tutti per ricordare che anche in questa Regione non ci sono solo le città, ci sono paesi, vallate che meritano altrettanta attenzione e vogliono ripartire, riscoprire e rendere più forti e coese le proprie comunità. Giornate come questa ci servano a ricordare il valore dell’impegno e della responsabilità: che ci vacciniamo per gli altri prima che per noi stessi”.

Durante la funzione, monsignor Carlino ha richiamato non solo la fondamentale riapertura dei servizi e il potenziamento dell’ospedale di Cividale ma anche l’impiego dei fondi stanziati ormai da anni per portare a termine i restauri del Duomo.