Montagna Fvg: nuove regole dal 10 gennaio

FVG – Dal 10 gennaio sulle piste del Friuli Venezia Giulia si scia solo con green pass rafforzato. Il decreto legge del governo del 30 dicembre cambia le regole dello sci e prevede che sugli impianti sciistici non sia più necessario solo il green pass base, ma quello rafforzato (rilasciato se è stato completato l’intero ciclo vaccinale o si è guariti dal Covid).

Nei sei comprensori della regione – dove finora è richiesto il certificato verde per poter utilizzare gli impianti “chiusi” (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti), mentre si può sciare senza green pass utilizzando impianti di risalita aperti – da lunedì si potrà accedere agli impianti solo con il super green pass.

Restano invariate invece le indicazioni sull’utilizzo delle mascherine: secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali vige l’obbligo di mascherina Ffp2 in zona gialla e bianca per accedere agli impianti chiusi e di mascherina chirurgica (o superiore) in quelli aperti.

PromoTurismoFVG, con l’ausilio di alcune ditte esterne e la collaborazione delle forze dell’ordine, effettua costantemente controlli in prossimità degli ingressi dei principali impianti e dei punti d’accesso maggiori, ribadendo agli sciatori l’importanza del rispetto delle regole tra distanziamento e utilizzo della mascherina per praticare lo sport e godersi una giornata sulla neve in sicurezza.

Dal 1° gennaio sono in vigore le nuove normative del decreto 40/2021 che mira ad aumentare la sicurezza di chi pratica le diverse discipline sportive invernali in Italia, tra cui lo sci: l’obbligo dell’utilizzo del casco ai minori di 18 anni, il possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi (PromoTurismoFVG offre la possibilità di acquistarla in abbinata allo skipass con una maggiorazione di 3 euro) e il divieto di sciare o praticare sport invernali in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli impianti nei sei comprensori sciistici del Friuli Venezia Giulia sono in funzione con tutte le piste aperte, anche a seguito delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Per tenersi aggiornati sulle aperture degli impianti e delle piste è sempre possibile consultare il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve).