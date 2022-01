Sappada: scialpinista si rompe una gamba scendendo dal Monte Ferro

SAPPADA – Nel primo pomeriggio del 6 gennaio uno scialpinista si è infortunato rimanendo bloccato con uno sci su un cumulo di neve. L’uomo, un 47enne di Vigo di Cadore, stava sciando lungo la pista dismessa che scende dal Monte Ferro.

I suoi compagni di gita hanno chiamato i soccorsi e in un primo tempo si è allertato il soccorso piste, credendo che l’incidente fosse avvenuto lungo una delle piste da discesa attive e servite dagli impianti.

Compresa poco dopo l’esatta ubicazione – l’uomo si trovava nella parte finale della pista dismessa, a circa trecento metri di distanza dalle case più alte di Sappada – sei tecnici del Soccorso Alpino lo hanno raggiunto a piedi risalendo la pista velocemente.

il 47enne era molto infreddolito ed è stato avvolto con le coperte isotermiche e trasportato in barella a valle dove, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza da Rigolato, è stato momentaneamente sistemato all’interno di una abitazione riscaldata. Per lui una frattura all’arto destro.