Auto contro scuolabus: un morto e tre bambini feriti

CARLINO – Un anziano è morto nello scontro avvenuto, nella mattina dell’11 gennaio, a Carlino. L’uomo si trovata a bordo della propria autovettura quando si è scontrato con uno scuolabus su cui viaggiavano sette bambini della locale scuola dell’infanzia. Tre bambini sono stati trasferiti precauzionalmente al Pronto soccorso dell’ospedale di Latisana per alcune leggere contusioni.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 3 che porta a Marano Lagunare. Secondo una ricostruzione, l’impatto potrebbe essere stato innescato da un malore che ha colto l’anziano alla guida. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze del 118, l’elisoccorso regionale e i Vigili del fuoco di Cervignano. Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per accertare eventuali responsabilità. I famigliari dei bambini sono stati immediatamente avvisati e sono potuti arrivare in pochi minuti nella zona del sinistro per accudire i loro figli e accompagnarli in ospedale.