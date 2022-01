Udine: donna molestata in strada da uno sconosciuto

UDINE – Si trovava alla fermata dell’autobus quando le si è avvicinato uno sconosciuto: l’uomo si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a toccarsi le parti intime. Vittima della molestia, avvenuta in via Lumignacco, a Udine, una donna residente in città.

Sopraggiunto il bus che stava attendendo per raggiungere il luogo di lavoro, la donna è prontamente salita a bordo e ha chiamato il 112. Nel frattempo anche l’uomo, che secondo la descrizione è “di statura media, moro”, ha raggiunto un suv sul quale è salito raggiungendo piazzale Cella, dove ha parcheggiato. In seguito è entrato in uno dei bar della zona.

Sembrerebbe non essere un fatto isolato. Quando la vittima ha postato l’accaduto su Facebook è emerso che anche un’altra cittadina è rimasta vittima della medesima molestia. Anche in quel caso l’uomo sarebbe salito sulla stessa autovettura.

La donna, come chiarito in una nota dallo Studio Tutino, “ha depositato una formale denuncia con richiesta di verifica delle celle telefoniche, dell’impianto tvcc della città e/o delle Ferrovie, così come è stato cortesemente chiesto di rafforzare la vigilanza nei pressi dell’abitazione, nonché dell’emissione di una misura di prevenzione in caso di identificazione del soggetto. La vettura – si legge ancora – è un Range Rover Evoque di colore rosso bordeaux, che se vista potrà essere segnalata, anche in forma anonima, allo Studio Tutino di Udine allo 0432.506853 o direttamente alle forze di polizia”.