Quirinale, Spitaleri (Pd): “Inopportuno Fedriga che insiste sul Cavaliere”

FVG – “E’ deprecabile che la scelta della più alta magistratura dello Stato sia utilizzata strumentalmente per tenere insieme una parte politica. Ancor più inopportuno che il presidente della Conferenza della Regioni italiane non colga questo aspetto e insista sulla candidatura di Silvio Berlusconi, non per l’interesse del Paese ma per quello del centrodestra. Sono tutti consapevoli che si tratta di una candidatura che amplifica le contrapposizioni e non ha futuro, lo è anche Salvini che si prepara alternative. In ogni caso non è così che ci si approccia al voto del Presidente della Repubblica”. E’ il commento del membro della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri alle dichiarazioni del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in merito alla candidatura al Quirinale del leader di FI Silvio Berlusconi.

“Riprendendo l’appello del 18 gennaio 1919 di Sturzo – aggiunge Spitaleri – questo è il momento delle donne e degli uomini ’liberi e forti’. Liberi perché motivati solo dall’interesse nazionale, forti perché in grado di superare i piccoli e grandi egoismi. Durante i primi mesi della pandemia, si ripeteva che ‘andrà tutto bene’: questo potrà accadere solo se inizieremo a fare scelte condivise, come l’esperienza del Governo Draghi sta tracciando”, conclude.