Elezioni del Presidente della Repubblica: la delegazione del Fvg formata da 24 persone

FVG – Tutto è pronto per la prima votazione per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Una sessione, che con tutta probabilità, porterà a un nulla di fatto, in attesa che la discesa del quorum (dopo la terza votazione), faccia entrare in campi i nomi scelti dai vari partiti per giocarsi la successione a Sergio Mattarella.

Oltre ai 21 tra deputati e senatori eletti in Fvg, tra i grandi elettori ci sono anche il governatore Massimiliano Fedriga, il presidente del consiglio Piero Mauro Zanin e il capogruppo del Pd Sergio Bolzonello.

“Con grande orgoglio e responsabilità la delegazione del Friuli Venezia Giulia è pronta a votare come grande elettore il Presidente della Repubblica”. Queste le prole di Fedriga.

Queste le parole di Zanin: “Sono onorato ed emozionato di rappresentare la mia comunità regionale, consapevole della grande responsabilità nel partecipare ad un appuntamento così importante per il nostro Paese. Viva l’Italia, viva il Friuli Venezia Giulia”.