E’ morto l’imprenditore friulano Maurizio Zamparini

UDINE – È morto a 80 anni Maurizio Zamparini. L’ex presidente del Palermo Calcio e del Venezia si è spento nella notte tra lunedì e martedì in una clinica in provincia di Ravenna. L’imprenditore friulano era stato ricoverato a Natale a Udine per una peritonite, poi era tornato a casa. Le sue condizioni si sarebbero però aggravate di nuovo, rendendo necessario un altro ricovero.

Da quando aveva venduto il Palermo, il primo dicembre 2018, la vita lo aveva messo duramente alla prova: a inizio ottobre 2021 aveva perso il figlio di 23 anni, morto nel sonno nella sua casa di Mayfair. Il nome di Zamparini è legato al Venezia, ma soprattutto al Palermo di cui è stato al vertice per sedici anni, dal 2002 al 2018, portandolo nei piani alti della serie A, con le storiche qualificazioni alla Coppa Uefa e all’Europa League, fino a sfiorare la conquista della Coppa Italia persa contro l’Inter il 29 maggio 2011.

Amato e contestato, Zamparini rimane una delle figure più importanti del calcio italiano.