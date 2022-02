Giorno del Ricordo, Udine rende omaggio alla figura di Norma Cossetto

UDINE – Nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo del 10 febbraio, dedicata ai martiri delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale durante il secondo conflitto mondiale e nell’immediato dopoguerra, il Comune di Udine rende omaggio alla figura di Norma Cossetto, martire istriana, infoibata nell’autunno del 1943, a soli 23 anni di età, all’inizio della complessa fase storica che ha avuto come scenario l’entroterra dell’alto Adriatico e che si è conclusa il 10 febbraio 1947 con il trattato di Parigi.

Norma era una studentessa di origine istriana che frequentava l’Università di Padova. Incarcerata in una scuola di Antignana in Croazia fu violentata e seviziata barbaramente prima di essere infoibata dai partigiani titini, da mesi sulle sue tracce. Nel 1948 l’Università di Padova le conferì la laurea postuma ad honorem per celebrarne la memoria. Nel 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le conferì la medaglia d’oro al merito civile per la difesa della libertà. Dal 2011 una targa celebrativa la ricorda nel cortile littorio di Palazzo Bo, storica sede universitaria patavina.

In suo onore verrà intitolato il piazzale costituito dalla rotatoria all’intersezione tra via della Valle, via Attimis e via Sant’Osvaldo. La cerimonia commemorativa si terrà venerdì 11 febbraio alle ore 11.30 alla presenza del sindaco, Pietro Fontanini, dell’assessore Alessandro Ciani e delle autorità cittadine presso il piazzale a lei dedicato.