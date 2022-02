Off Label 12 prosegue con un doppio appuntamento targato Arearea

UDINE – La “casa” della Compagnia Arearea (via Fabio di Maniago 15, Udine) a febbraio aprirà le porte per due imperdibili appuntamenti in programma nell’ambito di Off Label 12: la “rassegna per una nuova danza” della Compagnia, la cui organizzazione è curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, con la direzione artistica di Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi e in collaborazione con Danceproject Festival-ACTIS Trieste.

IL 12 FEBBRAIO, ATTRAVERSO – Si comincerà il 12 febbraio alle 21 con Attraverso. Lo spettacolo, coreografato da Valentina Saggin – e realizzato in collaborazione con Dialoghi/Residenze delle Arti Performative a Villa Manin a cura di Css Teatro Stabile di Innovazione del Fvg – ha debuttato la scorsa estate in veste urbana. Ora si propone in una forma inedita, teatrale. Angelica Margherita, Irene Ferrara e la stessa Valentina Saggin danzeranno sulle musiche originali eseguite dal vivo da Mirko Cisilino e Marco D’Orlando. Insieme esploreranno il significato della parola Confine, qualcosa che può dividere, ma grazie il quale è possibile definire noi stessi e, quindi, gli altri.

IL 26 E 27 FEBBRAIO ICARO E DEDALO – Sabato 26 e domenica 27 febbraio, alle 17.30, sarà invece la volta di “Icaro e Dedalo – ovvero non sono un angelo”, spettacolo – prodotto dalla Compagnia Arearea con il sostegno progettuale di teatroescuola, Ente Regionale Teatrale Friuli Venezia Giulia e il sostegno di Ministero italiano della Cultura e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – dedicato alla danza per le nuove generazioni e le famiglie (età consigliata dagli 8 anni). Sulla scena Icaro e Dedalo vivranno come esploratori bambini, attratti continuamente da tutto ciò che non conoscono. Il loro mito è un’impresa coraggiosa, è una fuga verso la libertà, è un affondo sulla relazione padre e figlio, è un esempio classico della differenza tra le virtù umane: la temerarietà e il coraggio.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno a Lo Studio, in via Fabio di Maniago 15, a Udine. La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio al numero 345.7680258. Si ricorda inoltre che, in ottemperanza al DL 105/2021 del 23 luglio 2021, per accedere agli spettacoli sarà obbligatorio esibire il green pass.

