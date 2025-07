Gianna Nannini fa esplodere Villa Manin: 5mila fan in delirio

Un pubblico di oltre 5mila persone ha gremito ieri sera Villa Manin di Codroipo per assistere al concerto-evento di Gianna Nannini, una delle rocker italiane più amate. Unica data del suo tour europeo nel Nordest, l’evento ha richiamato fan da tutta la regione e anche da fuori Italia, con presenze da Austria, Slovenia e Germania. Sin dalle prime ore del pomeriggio, i fan hanno preso posto per vivere una serata indimenticabile, che fortunatamente non è stata turbata dalle condizioni meteo inizialmente preoccupanti.

Energia pura sul palco

La rocker senese è salita sul palco di Villa Manin poco dopo le 21:30, dando il via a quasi due ore di concerto. L’artista ha aperto la serata con il nuovo singolo “Panorama”, per poi incendiare la platea con uno dei suoi pezzi più amati, “America”. L’energia contagiosa della Nannini ha coinvolto immediatamente il pubblico, creando un’atmosfera vibrante e calorosa.

Un repertorio iconico

Durante lo spettacolo, Gianna Nannini ha regalato ai suoi fan un percorso tra i suoi più grandi successi. Non sono mancati brani storici come “Ragazzo dell’Europa”, e gli indimenticabili inni generazionali “I maschi” e “Fotoromanza”, cantati all’unisono da tutta la platea. L’artista ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità di coinvolgimento e la forza delle sue canzoni, che continuano ad emozionare diverse generazioni.

Finale intenso e standing ovation

Il concerto ha raggiunto il suo apice emotivo nel finale, con i grandi classici “Sei nell’anima”, “Meravigliosa creatura”, “Bello e impossibile” e “Latin Lover”. Una conclusione che ha entusiasmato ancora di più il pubblico presente, culminando con una standing ovation tributata alla rocker toscana sotto il cielo stellato di Codroipo. Un finale perfetto per una serata memorabile, che rimarrà certamente nel cuore di tutti i presenti.

