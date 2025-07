Housing sociale per giovani e famiglie, le strategie del Friuli-Venezia Giulia

La regione Friuli-Venezia Giulia punta sulla rigenerazione urbana e sull’housing sociale per aumentare la propria attrattività, soprattutto nei confronti di giovani lavoratori e famiglie. Questo è quanto emerso dall’assemblea di Legacoop tenutasi a Gorizia, con la partecipazione degli assessori regionali Cristina Amirante (Infrastrutture) e Alessia Rosolen (Famiglia).

L’importanza delle politiche abitative per lo sviluppo regionale

Le politiche abitative rappresentano un pilastro strategico per lo sviluppo della regione. Come sottolineato dagli assessori Amirante e Rosolen, l‘obiettivo principale è trasformare il Friuli-Venezia Giulia in un territorio sempre più competitivo e attraente, attraverso interventi mirati di rigenerazione urbana e nuove opportunità di edilizia agevolata e convenzionata.

Aree strategiche per l’housing sociale e l’edilizia sovvenzionata

Durante l’incontro, l’assessore Amirante ha illustrato le linee guida regionali per individuare aree strategiche da destinare a progetti di housing sociale e edilizia sovvenzionata. L’obiettivo è incrementare il patrimonio abitativo regionale, offrendo nuove opportunità abitative soprattutto ai giovani e ai lavoratori appartenenti alla cosiddetta “fascia grigia”, ovvero coloro che, pur avendo un reddito, non riescono a sostenere i costi del libero mercato immobiliare.

Il ruolo chiave del Disegno di Legge 36

Uno strumento fondamentale per questa strategia è rappresentato dal recente Disegno di Legge 36, che prevede un fondo dedicato alla rigenerazione e alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Il disegno di legge punta a coinvolgere proprietà private, imprese e professionisti in progetti di recupero immobiliare, favorendo così la disponibilità di abitazioni con canoni calmierati.

Attrattività e tutela del territorio

Secondo Amirante, la rigenerazione urbana deve procedere di pari passo con la tutela del territorio, valorizzando il patrimonio edilizio esistente e rispondendo efficacemente alle esigenze abitative della popolazione. “Si tratta di una strategia complessiva che coniuga sviluppo sostenibile, tutela ambientale e inclusione sociale”, ha spiegato l’assessore.

Sfide demografiche e innovazione sociale

L’assessore Rosolen ha evidenziato che il tema abitativo presenta implicazioni diversificate in base ai settori di intervento e che le strategie regionali devono affrontare anche le sfide demografiche del territorio. La capacità di attrarre nuovi residenti, infatti, è strettamente connessa alle opportunità abitative offerte e al coinvolgimento delle imprese locali in un processo più ampio di innovazione sociale.

