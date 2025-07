Nuova rotatoria Sgonico davanti ex Telit, Regione FVG finanzia con 500mila euro

Una nuova rotatoria per migliorare la circolazione stradale e l’ampliamento della viabilità per supportare il crescente traffico pesante: sono questi i principali interventi discussi durante il sopralluogo effettuato oggi a Sgonico dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, accompagnata dal sindaco Monica Hravatin.

La rotatoria nell’area ex Telit

La nuova infrastruttura sarà realizzata nell’area davanti allo stabilimento ex Telit. L’intervento è stato affidato all’Ente di decentramento regionale di Trieste, che beneficerà di un contributo regionale di 500mila euro. Secondo quanto dichiarato da Amirante, “si sta valutando quale percorso amministrativo sia più adatto per avviare l’iter di realizzazione”.

Allargamento della viabilità per il traffico pesante

Un secondo intervento riguarda invece l’allargamento della strada che collega la zona agli insediamenti produttivi. Questa via, infatti, conduce ad un’area caratterizzata da una forte espansione, favorita dall’attività dell’Interporto di Trieste. Amirante ha ricordato che per questo intervento è stato concesso all’ex UTI un finanziamento regionale di 800mila euro, sottolineando come l’attuale carreggiata non sia più idonea a supportare l’aumento previsto del traffico, soprattutto pesante.

Procedure amministrative in corso

In entrambi i casi, gli uffici competenti stanno lavorando per definire la formula amministrativa idonea che permetta di avviare rapidamente la fase di progettazione e successivamente quella realizzativa. Il coordinamento fra istituzioni locali e regionali sarà fondamentale per rispettare i tempi e garantire la massima efficienza nella gestione delle risorse disponibili.

L’assessore Amirante ha rimarcato che “questi interventi strategici sono cruciali per assicurare una viabilità efficiente e sicura, in grado di supportare lo sviluppo economico e industriale di Sgonico e delle aree limitrofe, garantendo benefici a lungo termine per tutta la comunità locale”.

