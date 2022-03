Inaugurata la targa in memoria di don Emilio de Roja a San Domenico

UDINE – Parole di vera riconoscenza e profondo apprezzamento sono state pronunciate questa mattina dal vicesindaco Loris Michelini e dall’assessore alla cultura Fabrizio Cigolot alla cerimonia di intitolazione della targa in memoria di don Emilio de Roja nella sede del quartiere 2, “Cormor – San Domenico – Villaggio del Sole”, in via Martignacco.

L’iniziativa faceva seguito al taglio del nastro della mostra “Costruire sempre”, dedicata alla vita e alle opere del sacerdote tenutosi sabato mattina. Nella circostanza, oltre 150 persone avevano partecipato alla presentazione che si è tenuta nella chiesa di san Pietro martire a Udine, a dimostrazione dell’affetto e della riconoscenza che la città e tutto il Friuli provano per il “sacerdote degli ultimi”.

Prete patriota durante la Seconda Guerra Mondiale, “l’uomo della carità” nel Friuli della ricostruzione, artefice di speranza per tante famiglie, giovani e disoccupati del quartiere di San Domenico e non solo, don Emilio de Roja, nato proprio il 28 febbraio 1919, 103 anni fa, è stato un instancabile costruttore di bene, sempre pronto a ripartire.

Per questo l’Associazione Partigiani Osoppo Friuli, il Centro culturale Il Villaggio e il Comune di Udine hanno voluto dedicare a don Emilio de Roja una mostra: per ripercorrerne la vita e le innumerevoli opere, ma anche perché fosse d’esempio in tempi complessi come quelli che stiamo attraversando. “Costruire sempre: una passione per l’uomo. Don Emilio de Roja: storia di una vita costantemente all’opera”, questo il titolo dell’esposizione, allestita negli spazi della galleria Tina Modotti a Udine e visitabile fino al 3 aprile.

Per l’amministrazione comunale, presenti il vicesindaco Loris Michelini, gli assessori Fabrizio Cigolot ed Elisabetta Marioni, oltre ai consiglieri Gianfranco Della Negra e Federico Pirone.