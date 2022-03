Stagione dello sci, a Pramollo piste e impianti aperti fino al 18 aprile

PONTEBBA – Quella di Nassfeld Pramollo è una stagione sciistica lunga che ha davanti quasi due mesi di attività prima di concludersi ufficialmente il 18 aprile prossimo. I 15 cm di neve fresca di qualche giorno fa e i sistemi di innevamento programmato permettono di mantenere costanti i numeri di apertura delle piste – tutte sciabili attualmente – e con superfici in buonissime condizioni.

Nonostante non si possa confrontare con le stagioni pre-Covid, l’inverno 2021/2022, è stato particolarmente soddisfacente in termini di presenze. Merito del meteo favorevole ma anche dell’efficienza organizzativa, della qualità degli impianti e dell’ospitalità che identificano storicamente il comprensorio. Gli sciatori pendolari che scelgono Pramollo arrivano, oltre che da Carinzia, Stiria e Slovenia, anche dal Friuli Venezia Giulia, regione dove sono tradizionalmente presenti molti fan della località a cavallo tra Italia e Austria che sanno di poter trovare una straordinaria offerta di piste e servizi.

Anche se non sono mancati gli italiani, gli ospiti che hanno invece goduto di weekend e settimane bianche nei circa 5.000 posti letto di Nassfeld Pramollo sono invece arrivati prevalentemente da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia.

Skipass stagionali ridotti del 40%.È l’iniziativa attivata e pensata per agevolare quanti desiderano continuare a sciare, anche nei mesi del basso periodo invernale: l’acquisto dello skipass stagionale è stato ridotto del 40%. Considerando anche soli 10 giorni sulle piste in quasi 2 mesi, il costo a singola giornata, risulta di soli 31 euro. Un esempio confrontabile con le altre tipologie di skipass e categorie i cui dettagli sono disponibili sul sito www.nassfeld.at

Dal 5 marzo cadranno le Regole Covid-19. Salvo nuove e diverse indicazioni, dal 5 marzo 2022 cadranno tutte le misure anti-covid, ad eccezione dell’uso della FFP2 in alcuni casi specifici. Al momento non ci sono particolari differenze rispetto alle regole di prevenzione adottate in Italia. Dal 22 febbraio è valida la regola del “3-G” (vaccinazione, guarigione o test), con eccezione dei bambini che fino ai 12 anni sono esenti. È importante evidenziare che dal 1° febbraio sono cambiati in Austria i periodi di validità delle vaccinazioni, specificati sul sito web alla sezione check in. Sulle funivie e all’interno dei ristoranti è inoltre obbligatoria la mascherina FFP2, così come all’aperto e in seggiovia se non è possibile mantenere una distanza di 2 metri tra persone di diverso nucleo familiare.